長榮股息亮眼／高「榮」量ETF 吞大補丸

貨櫃三雄之一的長榮昨（13）日公告配息金額，長榮配發32.5元的現金股利，金額為史上次高，以昨日收盤價換算現金殖利率為14.1%，為第三高，將有利於高「榮」量ETF未來配息能力。

據財報統計，長榮2024年合併營收4,635.68億元、年增67.53 %，每股盈餘（EPS）為64.87元，寫史上第二高紀錄。對於台股ETF受益人來說，更是關心其將帶來的股利進帳。

圖／經濟日報提供

根據CMoney統計台股原型ETF持股現況，共有21檔台股ETF中成分股有長榮，其高達14.1%的殖利率，也出現在群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、大華優利高填息30等熱門高息ETF持股中。

截至3月13日的持股情況，長榮的高配息力推估將貢獻群益台灣精選高息46.94億元、元大高股息22.86億元、元大台灣價值高息12.6億元、大華優利高填息30達8.32億元、元大台灣50達3.7億元、統一台灣高息動能3.55億元、富邦特選高股息30及富邦台50也超過1億元，相關ETF配息能力進補。

法人表示，長榮是群益台灣精選高息的第三大成分股，占比9.7%，也是目前所有台股ETF中權重最高的一檔。前一次換股（去年12月）根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬，因此，增持航運類股、調節漲多的電子股，並加碼營建傳產股。換股後除了添加股價上漲動能外，對於股利進帳亦是有助益。

展望台股後市，國泰投信研究團隊表示，美國2月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加2.8%，核心CPI年增率為3.1%，雙雙低於市場預期，顯示通膨持續降溫，另聯準會（Fed）也評估關稅戰為一次性措施，對通膨影響有限，市場預期Fed將於6月恢復降息，今年有2~3碼的降息幅度。

此外，歷經逾三年的烏俄戰爭近來持續有突破性進展，烏克蘭已同意在俄羅斯接受的前提下，立即實行30天停火計畫，整體局勢朝停火方向邁進，有利金融市場穩定及美台股表現。

群益投信指出，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。

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