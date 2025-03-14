陸股ETF六強 2025年來賺逾5%
在DeepSeek問世後，全球AI焦點從美國科技巨頭重新聚焦中國相關公司，成為陸股中長線漲升行情的新曙光，根據統計，今年以來績效前六強的中國ETF，報酬都在5%以上，中信中國高股息ETF（00882）、台新MSCI中國ETF（00703）更有兩位數漲幅。
台新投信表示，DeepSeek提升各領域應用場景進而提振企業獲利能力，後續應用端企業有望跟進，AI基建、算力等產業獲利提振，市場上修陸股科技、非核心消費以及通訊產業的獲利預期，後續漲升行情可期。
展望陸股後市，台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊表示，DeepSeek新AI模型推出後，展示中國在AI產業鏈的競爭力，為此阿里巴巴宣布未來三年將投入超過3,800億元人民幣，用於建設雲端和AI硬體基礎設施，總額超過過去十年總和，也創下大陸民營企業在雲端和AI領域最高投資紀錄。
除阿里巴巴外，市場估計包含字節跳動、騰訊控股、百度等中國科技大廠今年資本開支大幅增加，持續精進模型開源及訓練算力以延續長期AI發展，可望掀起陸股另一波多頭行情。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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