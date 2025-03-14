「優殖高息」投等債ETF 搶鏡

市場傳出川普將宣布聯準會監管副主席提名人選，投資人擔憂金融市場恐又出現震盪，投信法人表示，短期市場波動無法緩解下，建議今年資產配置宜穩健，可優先鎖定殖利率、票息率、配息率皆逾6%的「優殖高息」投等債ETF，做為安穩領息的核心配置。

根據統計，3月以來，有42檔債券相關ETF展開除息，如果考量到殖利率、票息率及年化配息率等量化條件，包括新光BBB投等債20+（00970B）、元大優息投等債與大華投等美債15Y+等三檔投等債ETF，以12日收盤價計算，不論在殖利率、票息率或年化配息率等，都有達到逾6%以上的水準，年初以來含息表現也為正報酬。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，美國經濟數據憂喜參半、美股也漲跌互見，如果未來美國關稅戰持續升級，恐將對全球經濟造成衝擊，建議今年投資人宜持續加碼布局具高殖利率或高票息率的投等債ETF。因為根據Morgan Stanley統計，2024年美國投等債ETF共吸金750億美元，2025年截至3月的淨流入金額又創下歷史新高，不少機構法人或退休基金都趁殖利率在高位進場，可以在降息階段鎖住長期利息收入。

據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年3月5日止，投資級債淨流入60.2億美元、持續居冠。安聯投信海外投資首席許家豪表示，面對全球經濟不確定性加劇以及美國關稅政策動盪所帶來的市場壓力，當前債市呈現出明顯的分化現象，防禦性資產與高品質投資級債券顯現出較強吸引力。

劉恆誌強調，今年來美國各產業及大企業信用穩健，以投等債來說，升評比例遠高於降評，建議投資人提早鎖定殖利率、票息率或配息率整體表現皆優的BBB級投等債ETF，透過月配定期領息機制，擺脫川普關稅戰對市場威脅，甚至透過每月領息「再投入」策略，趁市場震盪階段逢低布局，累積更多ETF配息單位數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。