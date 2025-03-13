千億級台股高息ETF配息比拚 00919年化配息率12.1%勝出

月薪如果只有三、四萬，最好的投資方式是什麼？當然不是學人家月領十萬以上的人怎麼投資，因為立足點不同，所以對人家有用的方法對你沒有任何幫助，如果你對月領十萬也有興趣，這邊提供一些我的建議。

2025-03-13 11:33