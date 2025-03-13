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千億級台股高息ETF配息比拚 00919年化配息率12.1%勝出

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國總統川普上任以來，台股大漲大跌表現震盪，比較規模千億元以上的台股高息ETF配息，從近一次年化配息率來看，群益台灣精選高息（00919）以12.1%居冠，元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）也都有10%以上的好表現。

除了上述三檔，還有國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）等共六檔千億規模以上的台股高息ETF。

財富管理專家表示，自月初配息公告後，00919配息0.72元維持新高交投熱絡，近日逢低買盤挹注，日成交均量高達10萬張以上，00919預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，穩定階梯式向上的配息政策，受投資人青睞，除息日為3月 18 日，參與除息最後買進日為3月17日。

ETF理財達人表示，大盤今年以來呈現負3.2%的負報酬，觀察這6檔千億台股高息ETF仍然維持正報酬，顯示出高息產品抗跌耐震的特性，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進。預期台股指數短期將持續震盪，傳產表現仍持續優於電子，但短線電子跌深有利於下周GTC大會帶動反彈行情。中長線而言，台股基本面有支撐，現階段投資策略仍可逢低分布布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股指數 配息 高股息

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