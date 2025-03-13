金融市場動盪 「優殖高息」投等債ETF出線

市場傳出川普將宣布聯準會監管副主席提名人選，投資人擔憂，川普的手一旦伸入聯準會後，金融市場恐又出現震盪，投信法人表示，短期市場波動無緩解下，建議今年資產配置宜穩健，可優先鎖定殖利率、票息率、配息率皆逾6%的「優殖高息」投等債ETF，作為今年安穩領息的核心配置。

根據外電報導，川普傳將宣布鮑曼（Bowman）出任聯準會監管事務副主席，投信法人表示，由於鮑曼在川普第一次總統任期內獲派為聯準會理事，如果這次鮑曼出線，喜的是鮑曼主張銀行不需過多監管措施，鼓勵銀行和金融體系持續創新；憂的是川普最新Fed人事案確定後，未來是否繼續主導聯準會人事權，甚至影響到Fed獨立地位，恐怕引起市場懷疑。

券商財管主管分析，川普日前強調美國經濟正值過渡期，未來是否有意讓美國經濟步入衰退，藉此來逼迫聯準會降息救經濟尚不得知，但現階段市場期待的「川普交易」早已褪色，川普政策高度不確定下，全球大筆資金持續轉向債券等「避險交易」為主，尤其是美債等相關ETF，只要債券訴求高殖利率、高票息率或年化配息率表現較佳者，市場申購熱度不減。

根據CMoney統計，3月以來，將有42檔債券相關ETF展開除息，如果考量到殖利率、票息率及年化配息率等量化條件，包括新光BBB投等債20+（00970B）、元大優息投等債（00968B）與大華投等美債15Y+（00959B）3檔投等債ETF，以12日收盤價計算，不論在殖利率、票息率或年化配息率等，皆有達到逾6%以上的水準，年初以來含息表現也為正報酬。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌表示，美國經濟數據憂喜參半、美股也漲跌互見，如果未來美國關稅戰持續升級，恐將對全球經濟造成衝擊，建議今年投資人宜持續加碼布局具高殖利率或高票息率的投等債ETF，因為根據Morgan Stanley統計，2024年美國投等債ETF共吸金750億美元，2025年截至3月的淨流入金額又創下歷史新高，尤其偏好美國長天期債券，不少機構法人或退休基金都趁殖利率在高位進場，可以在降息階段鎖住長期利息收入。

劉恆誌強調，今年以來美國各產業及大企業信用狀況穩健，以投等債來說，升評比例遠高於降評，建議投資人可以提早鎖定殖利率、票息率或配息率整體表現皆優的BBB級投等債ETF，透過月配定期領息機制，來擺脫川普關稅戰對市場威脅，甚至透過每月領息「再投入」策略，趁市場震盪階段再逢低布局，累積更多ETF配息單位數，創造更多配息收入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。