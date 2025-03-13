致力創新ETF商品開發 中國信託投信奪櫃買中心獎勵競賽雙冠軍

中國信託投信近年來積極耕耘ETF市場，陸續推出多檔具前瞻性與市場需求的ETF商品。13日榮獲櫃買中心頒發ETF發行貢獻獎與ETF發行卓越獎第一名殊榮。中國信託投信表示，這不僅是對中國信託投信深耕國內資本市場的肯定，更彰顯自2018年進軍ETF市場以來，著眼持續的產品創新與對國內外市場趨勢的敏銳洞察，贏得主管機關與投資人高度認可。

中國信託投信總經理陳正華感謝櫃買中心對中國信託投信的肯定。並表示，作為管理資產規模逾新台幣6,000億元的投信公司，中國信託投信秉持「誠信」以及「客戶至上」初衷，致力開發符合未來趨勢與投資人長短期需求的理財商品，同時積極推動普惠金融與ESG理念，為國內金融教育與環境永續貢獻心力。

例如，為協助學生及早建立理財觀念，中國信託投信與中信金融管理學院合作，舉辦多場ETF投資理財講座；在產品創新方面，2023年推出的中信上櫃ESG 30 ETF（00928），更是全台首檔涵蓋全上櫃股票的ESG概念ETF，充分展現在ESG議題上的領先地位。

陳正華表示，中國信託投信憑藉專業的投研團隊，與豐富的產品開發經驗，並結合靈活的主動管理策略，持續在台灣ETF市場引領創新。全台首檔聚焦台灣半導體產業的「中信關鍵半導體」（00891），目前是台股規模最大的半導體ETF；去（2024）年看準日本經濟復甦，推出國內首檔以日本商社為主題的中信日本商社（00955）；更推出海外股票ETF的中信全球高股息（00963），滿足投資人對高息ETF的需求。這些產品不僅深受投資大眾青睞，更獲得主管機關高度肯定，彰顯中國信託投信在產品創新與市場洞察上的領先地位。

展望未來，陳正華指出，中國信託投信將持續以客戶需求為核心，精準掌握市場趨勢，打造更貼近投資人需求的金融商品，同時善盡企業社會責任。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。