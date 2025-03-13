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年化配息12%加持 00919投資人搶進登人氣成交王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF單日成交量。（資料來源：CMoney、2025/3/13）
ETF單日成交量。（資料來源：CMoney、2025/3/13）

台股13日開高走低，尾盤爆量下殺，終場下跌316.68點，跌幅1.42%，收在21,961.68點，年線再度失守，22,000點大關也破防。市場震盪下，觀察目前上市櫃的285檔ETF交易情況，單日成交量最大的並不是避險型的債券ETF，而是即將配息的群益台灣精選高息ETF（00919），以成交量17.5萬張成為所有ETF中的人氣成交王。

以成交量來看，第二大為00937B群益ESG投等債20+，單日也有12.3萬張的高成交量；另外，前十大熱門ETF中，台股高息ETF就占4席，顯示出投資人對台股高息ETF越跌越買的意願。

市場法人表示，00919最新配息公告0.72元維持新高，預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛。

市場法人指出，由於其股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會，本次除息日為3月 18日，參與除息最後買進日為3月17日，近日許多投資人也紛紛逢低卡位參與配息。

ETF理財達人表示，市場震盪，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，00919今年來不管是在成交量或是報酬率上都是呈現降量齊揚的好表現，以00919固定息值0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28元以下多買來降低成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息

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