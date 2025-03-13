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國泰台灣領袖50 每受益單位配發0.63元、3月18日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到美國經濟衰退擔憂及關稅政策不確定性壟罩，台股近期走勢震盪，國泰投信認為，最新經濟數據顯示，美國通膨受到控制、降息預期升溫，加上烏俄戰爭歷經3年來迎接停戰曙光，有利未來金融市場穩定。國泰台灣領袖50（00922）公告第二階段實際配息金額，每受益單位將配發0.63元，除息日為3月18日，最後申購日為3月17日。

國泰投信研究團隊表示，美國2月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加2.8%，核心CPI年增率為3.1%，雙雙低於市場預期，顯示通膨持續降溫，另聯準會（FED）也評估關稅戰為一次性措施，對通膨影響有限，市場預期聯準會將於6月恢復降息，2025年有2~3碼的降息幅度；另歷經逾3年的烏俄戰爭近來持續有突破性進展，烏克蘭已同意在俄羅斯接受的前提下，立即實行30天停火計畫，整體局勢朝停火方向邁進，有利金融市場穩定及美股表現。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，市值型ETF透過持有一籃子大型股，汰弱留強，達到分散風險並跟整體股市一同成長的目的，00922網羅電子、金融及傳產股，其中電子類股超過50%，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股將持續受惠AI浪潮；另金融股占比約17.46%，根據金管會統計，2024年全年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆587億元，過往金融股多被認為是「無聊股」，但去年多家金控股價創新高，且今年已公布的前兩月獲利亦表現亮眼，顯示金融股不僅能擔任防守地基，還有望領頭上衝。

台灣2025年邁入「碳有價時代」，未來相關話題也只會越來越重要，00922追蹤指數篩選成分股時納入低碳轉型分數做為考量，投資邏輯更加細緻，適合作為父母替孩子長期定期定額布局的標的，目前小資價僅約21元，能跟寶寶一同成長；另也建議搭配國泰永續高股息（00878）進行配置，在波動較大的時期以股息做為下檔防禦手段，父母也能同時為退休做準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 美國經濟

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