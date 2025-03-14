美股震盪該觀望還加碼？他布局00971、00757、00662盼「撿到鑽石」

近期美股大幅震盪，費城半導體指數與那斯達克指數跌勢明顯，市場充滿不確定性，而川普近期發表的貿易政策言論更讓投資人感到動盪。CNN的貪婪與恐懼指標跌至16，顯示市場恐慌情緒高漲，讓許多投資人開始考慮是否逢低進場。

PTT股版上，有網友發文詢問：「大家是空手觀望還是已經加碼？」並表示自己已經開始佈局00662、00757、00971等美股相關ETF，希望趁市場低點進場撿便宜。

該貼文引起熱烈討論，部分投資人認為這是撿鑽石的好時機，已經選擇滿倉加碼，有人甚至表示「問就是滿倉」，也有網友分享自己已經持續攤平，一邊買進0050與00830。此外，部分人認為市場仍可能進一步下探，因此選擇空手等待更低點再進場。也有謹慎的投資者提醒，雖然市場恐慌，但仍須保留部分資金，避免一次性投入導致後續無法應對更大的跌勢。

整體而言，股版上的投資氛圍分歧，部分人積極抄底加碼，認為市場即將反彈，而另一部分人則選擇觀望，等待更明確的訊號後再行動。不論選擇何種策略，多數網友都認為當前市場仍存在風險，操作上需謹慎應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。