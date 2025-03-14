快訊

雲云老董殺害技術長…醫曝最新傷勢「仍無法製作筆錄」

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕不敢跟川普直說

聽新聞
0:00 / 0:00

美股震盪該觀望還加碼？他布局00971、00757、00662盼「撿到鑽石」

聯合新聞網／ 綜合報導
CPI報告發布後，美股走高。美聯社
CPI報告發布後，美股走高。美聯社

近期美股大幅震盪，費城半導體指數與那斯達克指數跌勢明顯，市場充滿不確定性，而川普近期發表的貿易政策言論更讓投資人感到動盪。CNN的貪婪與恐懼指標跌至16，顯示市場恐慌情緒高漲，讓許多投資人開始考慮是否逢低進場。

PTT股版上，有網友發文詢問：「大家是空手觀望還是已經加碼？」並表示自己已經開始佈局00662、00757、00971等美股相關ETF，希望趁市場低點進場撿便宜。

該貼文引起熱烈討論，部分投資人認為這是撿鑽石的好時機，已經選擇滿倉加碼，有人甚至表示「問就是滿倉」，也有網友分享自己已經持續攤平，一邊買進0050與00830。此外，部分人認為市場仍可能進一步下探，因此選擇空手等待更低點再進場。也有謹慎的投資者提醒，雖然市場恐慌，但仍須保留部分資金，避免一次性投入導致後續無法應對更大的跌勢。

整體而言，股版上的投資氛圍分歧，部分人積極抄底加碼，認為市場即將反彈，而另一部分人則選擇觀望，等待更明確的訊號後再行動。不論選擇何種策略，多數網友都認為當前市場仍存在風險，操作上需謹慎應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 半導體 投資人

延伸閱讀

股市狂瀉他獲利回吐35%！網嘆「變化太快」：虧損破百萬

00878股價回前低點21元…低接關鍵區域到？專家：很好的進場時機

0050、006208、00878、0056、00919…ETF進入大者恆大！孫太：信用更加重要

0050賺26%想賣了！過來人因「1原因」勸先獲利了結

相關新聞

00919投資一年近65張投資績效大公開！莎莉：高股息未來打算暫停投入

未來打算先暫停高股息投入，並將大部分資金往市值型投資，2025年也是很瘋狂投資理財的一年喲！

主動ETF與被動式0050差別在哪裡？波動性恐更高、報酬取決人為及市場環境

雖然主動式ETF和被動式ETF都屬於ETF家族，但它們在運作方式、目標和風險上卻大不相同...

美股震盪該觀望還加碼？他布局00971、00757、00662盼「撿到鑽石」

近期美股大幅震盪，費城半導體指數與那斯達克指數跌勢明顯，市場充滿不確定性，而川普近期發表的貿易政策言論更讓投資人感到動盪。CNN的貪婪與恐懼指標跌至16，顯示市場恐慌情緒高漲，讓許多投資人開始考慮是否逢低進場。

0050賺26%想賣了！過來人因「1原因」勸先獲利了結

今年台股開始短暫修正，台積電也跌破千元關卡，以存股來說就是最佳進場時機，逢低加碼，逐步買進並持有就是一般投資人最佳投資策略。不過有網友投資0050，且報酬率已達26%，令他不禁猶豫是否該獲利了結。有投資人坦言「已先賣」，他分析，0050成分股多數以台積電(2330)為主，而現在台積電股價不太妙，很可能影響0050走勢，不如入袋為安。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

「優殖高息」投等債ETF 搶鏡

市場傳出川普將宣布聯準會監管副主席提名人選，投資人擔憂金融市場恐又出現震盪，投信法人表示，短期市場波動無法緩解下，建議今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。