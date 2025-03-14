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美股狂瀉他買00757卻「一跌還有一跌跌」 釣出一票苦主取暖哀號

聯合新聞網／ 綜合報導
美股這波修正下來，仍不乏許多贏家。路透
美股這波修正下來，仍不乏許多贏家。路透

美股標普五百指數在今年二月中創下歷史新高之後，大約一個月後的現在已重挫大約8.6%；同一段時間，那斯達克指數大跌約12.9%、費城半導體指數更是慘摔約17%。台股受到美股影響，2月21日收盤進入波段高點，然後一路下挫超過1600點，波段跌幅約6.9%。

一名網友在論壇Dcard發文表示，去年他是一名債蛙，直到意識到自己成為韭菜後，在近期債券市場反彈時，便決定出清長債，僅保留投資等級債券。然而，由於也想參與美股市場，加上美股跌幅較大，於是開始買進00757。

他指出，市場的跌勢超乎預期，一波未平一波又起，直到現在才終於見到反彈。目前共持有4張00757，均價為95，回頭看來，或許應該改為零股慢慢攤平，畢竟一張就要價10萬元。

此外，該網友還買進了00830與00662，但由於資金有限，因此00662先以零股進場，預計若再下跌就會攤平，而00830相對便宜，因此選擇整張買入。他好奇，不知道大家手上的00757均價是多少呢？

此篇文掉出不少00757的投資人哀嚎，網友留言「90.5 昨天進場」、「買台股的美股很考驗智商」、「92，70幾塊的時候沒錢買，買的不多」。雖然有人認同表示「我今天才認識到這支，看了一下它與美股相關度似乎很高，這如果是真的，那你根本不用怕啊！而且要越跌越買！ 因為美股從來沒有崩盤過」。但也有人酸他「債在長期低點不加碼。跑去買準備要崩盤的東西，不想講那麼難聽，但搞不清楚狀況成這樣，韭菜永遠是韭菜」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ Dcard ETF 美股 韭菜

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