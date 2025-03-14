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0050賺26%想賣了！過來人因「1原因」勸先獲利了結

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣0050。台股示意圖。林澔一／攝影
網友想賣0050。台股示意圖。林澔一／攝影

今年台股開始短暫修正，台積電也跌破千元關卡，以存股來說就是最佳進場時機，逢低加碼，逐步買進並持有就是一般投資人最佳投資策略。不過有網友投資0050，且報酬率已達26%，令他不禁猶豫是否該獲利了結。有投資人坦言「已先賣」，他分析，0050成分股多數以台積電(2330)為主，而現在台積電股價不太妙，很可能影響0050走勢，不如入袋為安。

0050宣布分割，待 4 月 24 日召開受益人會議，若持有人投票同意就會執行。作為「國民 ETF」的代表，0050自2003年發行以來，初始價格從36.98元一路飆升，直奔近期約200元價位。分割後，目前約每張20萬元的0050，將降至約4萬元，讓更多小資族有機會參與。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「0050獲利26%該賣嗎？」他表示，最近0050股價開始下跌，未來也可能啟動分割，他考慮獲利了結，之後再分批繼續買進。

其他人留言「你如果漲跌抓得很準，就不用買0050了。另外分割跟報酬無關，一張1000跟十張100本質都一樣」、「要用錢就賣，反之不必賣」、「我獲利60%都沒賣」、「加碼買進吧，我獲利75%才賣欸，快+50萬」、「如果不賣會讓你心不安的話，那就賣吧」。

但也有人說「我上週是先賣了，畢竟0050現在就是GG的形狀，GG最近看起來有點慘，GG真的要跌，0050躲不掉的，我還是相信入袋為安，畢竟現在就是高點，加上GG可能還要震盪一陣子，但要賣就是要知道可能會錯過未來上漲的機會，我個人是認為川普還在發瘋的時候最好還是先跑」、「建議先賣，今年很有可能複製2022的走勢，當年我也是第一季分批陸續把正二獲利出場降低曝險騰出資金，後續只要VIX指數有到30以上就開始建倉，後續資金不夠信貸下來繼續照策略買進，去年Q3開始陸續停利，目前一樣照VIX策略開始建倉，今年機會應該不少」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 Dcard ETF 台積電 台股 川普 投資人 指數

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