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00878股價回前低點21元…低接關鍵區域到？專家：很好的進場時機

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股近日拉回，國民高股息ETF 00878連日成交量噴高，專家指出，以00878最近一次除息0.5元估算的話，只要00878價格來到21元，年化配息率就是9.5%，建議以00878存股族可以逢低承接，拉高持有張數。

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台股專家提到，台灣人操作股票很容易追高殺低，其實應該更要把握追低的難得時機，長期來看大盤持續向上，逢低都是攤平成本的最佳機會，能大幅提高投資勝率，00878過去幾次都能順利填息，息率也是連年上升，持股特別強調分散均衡，即使新的高股息一代接一代掛牌，能讓投資人願意持續定期定額的還是00878，投資人數比護國神山台積電還要多出4.5萬人。

再進一步觀察00878的指數設計邏輯，成分股權重分配採調整後的殖利率加權，非市面上多數ETF採用的市值加權，是一檔真正聚焦長期穩定配發高股利之個股。00878重要成分股之一的聯發科已於二月底董事會後宣布，2024下半年每股配息25元，以下半年每股盈餘30.89元計算，配發率約80.9%；全年合計配發54元，配發率約80.7%，可望為00878帶來豐厚息收活水。

專家建議，全台已經有280多檔的ETF，高股息ETF其實一檔就夠，00878兼具息高、產業均衡、100%填息這三項大優點，投資人不用吃碗內看碗外，在高股息ETF配息陸續下修的浪潮下，穿好00878這件救生衣，作為長期投資的核心重要部位，真的比較實在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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