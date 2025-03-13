0050、00679B、兆豐金…月領10萬股息最低本金也要約2600多萬！專家：是成果而非追求

月薪如果只有三、四萬，最好的投資方式是什麼？當然不是學人家月領十萬以上的人怎麼投資，因為立足點不同，所以對人家有用的方法對你沒有任何幫助，如果你對月領十萬也有興趣，這邊提供一些我的建議。

通常我們都知道要先投資自己，本金衝高以後再來談投資比較有效益。但最近聽到一個有道理的答案是，收入三萬，其中一萬當生活費，兩萬給父母當孝親費，等十年後想買房、買車，就直接找爸媽求救，爸媽覺得你很孝順就大手一揮贊助1000萬，這是績效最高的投資心法。

好了，不開玩笑，我們說回來正經的，這幾年物價跟股市房市都大漲，投資做得好的人，賺到盆滿缽滿，根本對通膨無感，反而思考錢賺太多該怎麼辦，這是個奢侈的煩惱。投資做不好或是根本沒在投資的人，會很明顯感受到消費降級，因為同樣的錢買到的東西品質大幅下降，而且沒在認真投資的話，還可能因為腦波弱，被詐騙一波帶走，不然就是虧到滿臉血。

說回到月領十萬，其實方法很多種，要說最穩的方法，當然不會選擇創業當老闆，那是風險最高的，但要靠工資收入的話，很多產業要拼到收入十萬以上，通常都要很拼，還要看長官願不願意賞識提拔，還有一個方法是用小錢拉滿槓桿去拼每月賺十萬，但你我都知道，這其實難度很高，也不是每個人都適合。

我們不討論一些寫在刑法裡的賺錢方法，一個最有效益的作法就是參考產業平均薪資，如果這個產業平均就高薪，是個人都可以月薪十萬，那你進去要賺大錢難度自然不高，反之如果這個產業大多賺不到錢，可能總經理都沒領到十萬月薪，這條路鐵定是跟財富自由走一個平行線，沒有任何連起來的機會。

從產業平均來看，幫大家列出產業平均月薪超過十萬以上的行業，賺最多的當然是半導體產業，平均年薪接近兩百萬，所以竹科人一直都是台灣繳稅大戶，另外130萬的有電腦周邊、其他電子、航運業跟金融業，而且這些都是平均而已，如果你比同事更努力打拼，當然你也不會只領到平均薪資，月領十萬應該是很有機會達成的目標。

再展開來講，想拼到月薪十萬以上，半導體業還是少數人，大約只佔台灣總工作人數的3%左右，而金融業雖然收入不如半導體這麼多，但平均也有130萬以上，而且從業人數是半導體的三倍以上，相對來說更容易達成。

除了工作賺錢以外，我們換成投資角度，因為這些產業是最有前景、最賺錢的，所以你也要把錢放在這些產業，才有機會錢滾錢，接下來幫大家實測月領十萬要投資什麼最好。

實測月領10萬買什麼最好賺？

最近很多人最近用0050或高股息ETF在算月領十萬要買多少，這邊幫大家換算一下實際要投入的資金。

如果想要月領10萬，換算一年就是120萬，這用金融產品的配息反推就知道答案，重點還是要看本金規模，接下來先用幾種大家常投資的金融商品來舉例。

用大家最常說的0050來算，用2024年的年均價換算殖利率大概是2.3%左右，所以2.3%殖利率想賺到一年120萬，本金至少要投入5,217萬，這五千多萬元的本金才是重點。當然，你我都知道，投資0050主要的獲利來源在於股價上漲的價差，但這裡我們就不展開把本利和都加進去，單純只看配息計算。 債券當然也可以這樣算，用最多人買的元大美債20年00679B來算，2024年的年均殖利率是4.46%，換算本金是2,690萬。 用金融股來算當然也行，以現在最多人定期定額買進的兆豐金來算，2024年的年均殖利率是3.78%，換算本金就是3,175萬。

所以想領到月配息十萬，重點真的不是配息，而是你本金要夠大。

告訴你月領十萬的真相

被動收入月領十萬，什麼時代都有人在講，之前是五萬跟七萬，隨著物價上漲，被動收入的標題就會跟著往上加碼，不管是股票、0050、台積電或債券，都是換湯不換藥，告訴你自己賺很多，再叫大家一起加入定期定額。

另外一個要提醒的是，那些配息都是不能花的，你要全部再投入進去，這樣的年化報酬率才會更漂亮，複利放大的時間會更短。

不過這些高獲利的背後，實際上還是本多終勝，如果有小本金還能無風險創造大獲利，這種都是詐騙居多。

還有一個問題是複利效應，定期定額不是沒用，但問題是資金太小，每年10%投報率其實幫助很有限，如果告訴你這筆投資做下去，配息必須持續投入，而且這些錢要放個十年、二十年才能用，想到就讓人絕望。

還有一個最大的差異，很少人會點出來，那就是這些創造月領十萬被動收入的人，通常背後的經濟實力也都是PR90以上，不是年收入幾百萬，就是富二代富三代，本金足夠大，無論有沒有投資，跟一般人比，人家才剛起跑，他已經快到終點線了。

好比股神巴菲特雖然投資績效很神，但他也是富二代出身，如果他沒有家族在背後支持，很可能就沒有股神了。

結論

被動收入十萬其實是成果，與其去追求這個，不如先想辦法賺到月收入十萬更實際，確認一年能可以存下多少錢，學習積極一點的投資方法，然後你同時學習操作，同時工作累積本金，同時藉由投資獲利，本金衝高了以後再去計算可投資被動收入，這才是比較盡可攻退可守的方式。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：月領十萬投資什麼的成功率最高？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。