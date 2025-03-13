票息勁非投等債成新寵 新開箱第一金ETF 00981B

美國總統川普帶來關稅戰疑慮，通膨揚、消費信心保守，金融市場波動加劇，經濟衰退的可能性也再次推升聯準會上半年降息預期，這波美國公債殖利率走低，企業債受到市場風險情緒影響，包括：投資級債及非投資級債都出現利差揚升情形，推升投資價值吸引力！3月掛牌第一金美元優選非投資等級債券ETF（00981B）經理人王心妤表示，儘管關稅推升通膨與經濟降溫疑慮，不過，觀察２月失業空缺比為1:1，薪資增幅仍達4％，美國經濟仍具備韌性，美元非投等債殖利率、票息率皆高達8%以上水準觀察，現在更是入手非投資級債券的好時機。

王心妤說明，美國面臨關稅擔憂延燒，確實有使用製造業出現提前拉貨潮，帶來通膨揚升疑慮，美國嚴冬效應，消費與經濟數據保守，加上川普強勢作風，頻頻為金融市場投下震撼彈，VIX指數彈升、公債殖利率下滑，經濟衰退市場擔憂情緒提升，信用債券短期承壓，不過，相對股市的波動度仍較為可控，隨利差擴大、殖利率上揚，也提高長期投資及現在進場參與票息收益持有價值的吸引力。

非投資等級債券資產具備高殖利率、短存續期、低波動度、高債息等特性，提供想要降低投組波動度、又偏好穩健息收投資人，更有吸引力的理財工具選擇，王心妤提醒，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，目前非投資等級債券企業利息覆蓋率高於五倍標的占近半數，顯示企業償債能力維持穩定，標普預期，部分企業已在去年完成再融資計畫，這使得近期的償債壓力趨緩，也可望降低非投等債違約率，此外，藉由非投資等級債券ETF一籃子債券投資組合，降低投資單一債券信用違約風險承受度。

3月有四檔非投資等級債ETF進行除息，包括已完成除息的月配息組群益優選非投等債（00953B），即將在下周進行除息的凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B），以及復華彭博非投等債（00710B）等年化配息率落在8%至6%；其中，僅復華彭博非投等債維持季配息機制，4月還有全新掛牌的第一金優選非投債（00981B）加入非投等債月配息戰局，觀察目前該檔ETF的投資組合票息率更高達8.53%。

第一金優選非投債ETF自2月底進場，3月全新掛牌，儘管面臨近期金融市場動盪，也再次突顯債券資產抗波動、高票息、低存續期等投資特性，在未考量每日複利、通貨膨脹率等因素下，目前投資組合票息率為8.53%，殖利率水準在8.01%，到期年限則為2.94年，存續期為2.21年，第一金優選非投債ETF提供月配息機制，4月將進行首次配息評價。 第一金優選非投債(00981B)投組概況。(資料來源：Bloomberg、第一金投信整理) 3月配息非投債ETF。(資料來源：CMoney)

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