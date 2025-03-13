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00918近三個月績效贏00919…但冠軍是默默無名的00961！台股震盪高股息ETF逆襲

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
股市示意圖。（本報系資料庫）
股市示意圖。（本報系資料庫）

近期美股動盪，連帶衝擊台股表現，加權指數自月初以來重挫逾千點，跌幅超過4.19%，市場資金大幅出逃。然而，高息型ETF逆勢突圍，成為資金避風港，其中，FT臺灣永續高息ETF（00961）更以亮眼績效稱霸群雄。

台股近期受國際股市拖累，指數大幅回檔，個股更是上沖下洗，投資人信心遭受嚴重打擊。然而，在此市況下，高息型ETF展現出相對抗跌的特性。

根據投信投顧公會、CMoney及Lipper資料（截至2025/03/12），近一個月FT臺灣永續高息ETF（00961）報酬率高達3.3%，大幅領先其他高息型ETF。大華優利高填息30 ETF（00918）為2.8%，群益台灣精選高息ETF（00919）為2.3%，元大台灣高息低波ETF（00713）則為1.4%。

若將時間拉長，00961近三個月及今年以來報酬率分別為3.7%及3.4%，同樣傲視群雄。相較之下，台灣加權指數近一個月下跌4.19%，更顯現出00961的抗跌實力與成長潛力。

理財專家指出，市場震盪時，高股息ETF因具備穩健配息特性，相對抗跌。隨著台股股東會旺季來臨，市場焦點轉向高股息題材，投資人可考量自身風險承受度，選擇配息穩定、波動度相對較低的產品，作為投資組合的配置。

展望後市，投顧專家認為，台股短線可望醞釀反彈，有機會挑戰23,000點。建議投資人可把握回檔機會，逢低布局高息型ETF，降低投資組合波動，同時享有股息收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00961臺灣ESG永續高息

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