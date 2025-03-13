0050、006208、00878、0056、00919…ETF進入大者恆大！孫太：信用更加重要

ETF是否進入「大者恆大」的狀態

是的！經過這幾年的觀察，剛開始是獨佔時代，也就是市值型0050+高股息0056的年代，因為商品競爭少，所以獨佔。

緊接者進入百花爭鳴時代，ETF的代號甚至不敷使用，百花齊放、各自芬芳，優點是選擇性變多，類別變多，競爭也變激烈。缺點是對於天秤座有選擇障礙的人來說...眼花撩亂呀！

而孫太覺得歷經了這一段時期之後，目前ETF進入了「大者恆大」的階段！原因很簡單，因為品牌的建立不在於「商品強勢贏過競品」，而是在於「信用」！

元大台灣50（0050） 富邦台50（006208）

目前幾檔規模較大的ETF有其特徵，例如4,600多億的0050，就是市值型的代表，只要喜愛市值型的投資人基本上就會往0050前進，而同類型可比擬的則是富邦的006208（規模約2,000億），在追蹤方式相同的狀態下，淨值一半+手續費更具優勢，投資人2相對比之下就會朝向006208！

但...當0050分割+手續費更具優勢之後呢？那可能又會變成另外一個發展！

國泰永續高股息（00878）

而高股息的代表ETF，規模4,000多億的00878給人的信用就是「穩」，淨值表現「穩定」、配息「穩定」，持股「穩定」！論淨值成長不見得表現最好、論配息成長也不見得名列前茅，但你會發現若第一次投資ETF，會有很多人推薦投資00878，原因很簡單就是「穩」！而這就是投資人對於國泰投信發行00878的信任！

元大高股息（0056）

目前緊追其後的則是0056，0056給人的信用就是「久」，2007年發行至今，即將邁入第18個年頭，規模同樣約4,000多億，因為歷史資料夠久，所以配息表現+淨值表現都可供檢驗，相較於許多後期發行的ETF，給人長遠規劃的安定感！再加上成立許久，觀察官網淨值組成，可以發現其收益平準金（係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之）累積豐碩！而這就是投資人對於元大投信發行0056的信任！

群益台灣精選高息（00919）

緊接著的規模3,300億的00919，這檔ETF就很特別了，因為他的發行時間混在很多檔ETF之中，一開始發行時的規模也曾一度縮水至25億，但目前卻在短短時間內變成規模3千多億的巨型ETF，其成長模式相較於其他競品來說，你覺得為什麼許多投資人選擇00919呢？孫太認為一般來說，大眾對於群益投信的印象是「肯拚、創新、積極」，而體驗在00919的身上似乎也有這種感覺！而這就是投資人對於群益投信發行00919的信任！

為什麼蘋果的產品，每次更新速度不見得比其他競品手機來得快速，但規模還是很大？持有的人還是很多，因為這是「品牌」價值，同樣，你的商品並不一定要比競品優秀許多，剩下的就是要持續凸顯你跟其他ETF的差異性，只要這個差異性存在，就會吸引更多的投資人持續向你靠近！

大者恆大，目前喜愛投資市值型的投資人，在台股選項中最常出現的就是0050和006208！而喜愛投資高股息的投資人，則選項最常出現的就是0056、00878和00919，為什麼？

很簡單的道理，大多數人或是許多大咖都願意投資這些ETF商品，我「跟」著去投資，應該不會錯吧？因此規模越大的ETF就有這樣的特性存在，這就好像2家水果攤，一間門庭若市，一間門可羅雀，你在初來乍到的狀態下，多數人都會選擇人多的商家購買吧！...畢竟人家消費者多一定有其道理存在！

那其他ETF就不好了嗎？

不不不！其他的ETF當然也有不少鑽石的存在，但因為規模較少所以知名度較低，相對知道的投資人也比較少，而願意做功課、勤研究的投資人就會去挖掘到這些鮮為人知的寶石！

最後，孫太還是說一個結論！一檔ETF的規模擴大，不是這檔ETF有絕對的過人因素，佔更大宗的原因其實是這檔商品的「信用」和投資人願意「信任」，願意「信任」這間投信，這才是後續規模的影響關鍵！否則，大者恆大只是最後必然的狀態。

所以，你不見得要一直推陳出新的商品，因為培養商品的「信用」更加重要！舉例來說，蘋果只要不出大包（因為出大包就是破壞信用），持續穩穩地按部就班照既定時程推出商品即可，就算市面上一年內推出幾百件商品，只要其信用度高，蘋果手機都還是能立於不敗之所在！

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