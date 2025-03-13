這波回檔了1700點…反倒00878被殺比較多！存股哥老神在在：一點影響都沒有

這波從2/21開始的回檔跌了1700點左右，看了下手上的高股息還有金融股，其實表現相對抗跌，高股息也終於展現高股息該有的防禦力了，反倒是00878被殺的比較多，但我認為問題不大，優質標的總會慢慢回升的。

不過整體來我的總值波動沒有很大，帳面也只少了20萬從850掉到830，質押最重要的維持率，我從285%掉了5%變成280%，總結就是這波回檔對我來說一點影響都沒有！

當然如果你的維持率跌破200%，我覺得可以考慮再補一些股票去提升維持率，保持至少200%是我一直強調的重點，如果你還是會擔心，可以再做槓桿減速還一些本金，確保維持率可以更平穩些。

不過我相信各位在經歷去年數次單日千點的跌幅，還有近5000點的回檔之後，應該也變成骨如金剛的心態大師了，對於維持率的掌握也更有心得才是，這一波難不倒各位的。

每次的大跌都是一次重要的經驗累積，也唯有在克服一次次的逆境之後，自己的心態跟經驗才會有所提升，而且更重要的是，你會發現自己的總值還有股息也會不斷增加，這點千真萬確。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。