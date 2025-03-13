主動式與多資產ETF 6業者遞件

力拚亞洲資產管理中心，金管會推出的主動式和多資產ETF（指數股票型基金），據相關統計，證期局已受理六家投信業者申請遞件，包括野村、聯博、中信、凱基、統一和群益，其中有四檔主打台股主動式ETF，市場人士說，川普政策反覆造成市場劇烈震盪，主動式ETF的操盤經理人能交出什麼成績，備受市場關注。

根據統計，野村規畫發行兩檔、統一和群益各發行一檔台股主動式ETF，聯博、凱基、中信則各發行投資等級債、屬於多資產ETF的股債平衡ETF，以及國外股票ETF，其中中信發行的這檔主動式ETF是委託美國紐約知名的資產管理公司ARK（方舟）作為顧問，該公司的創辦人為知名的女股神伍德。

根據金管會規畫，新推出的主動式和多資產ETF，目標是未來三年內能有兩千億元的資產規模，這也是金管會對亞洲資產管理中心成立的造市方案中最受矚目的一部分。

一位投信業者說，相對於大型投信業者已有不少具有代表性的ETF在市場壯大規模，對中小型投信業者而言，發行主動式和多資產ETF，可當作在市場重新起跑擴大版圖的機會。

業界人士指出，當前國內外的股債市受川普的關稅政策等衝擊，預期主動式ETF由於比起被動式ETF有更多操作的彈性，對於市場的動盪比較有處理的能力，不論是股票或債券的主動式ETF，在市場大幅震盪之際，負責操盤的經理人有「力挽狂瀾」的表現空間。

投信主管說，目前市場上大多數被動式ETF，尤其是市值型ETF，大盤下跌時由於系統盯住已被設定的指數，只能反映指數中個股的跌幅，反觀主動式ETF的操盤手可有靈活操作空間，包括可以新增抗跌性較高的成分股降低基金價跌的程度，甚至還有空間買進非股票部位，例如債券來發揮避險效果。

主動式債券ETF的基金經理人比被動式ETF經理人有更大操盤空間，在於可買入短天期公債強化避險效果。舉例來說，因川普效應而大洗三溫暖的債市，經常發生公司債的信用利差擴大導致價格大跌，但公債價格會因避險效果呈反向走勢，此時公司債的主動式ETF操盤手就可加買短天期公債，以抵抗波動及價跌的程度，相對於被動式的公司債ETF更能發揮止跌效果。

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