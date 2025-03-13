科技高息型ETF 法人按讚

近期科技股接連遭逢DeepSeek引發的評價面與需求面疑慮，以及關稅政策逆風影響而表現受制，AI長線大趨勢並未改變。法人指出，昨（12）日台股科技ETF表現居前，建議可適度透過精選優質科技高息股的台股科技高息ETF。

法人表示，近日有產業正面消息傳出，包括台積電與聯發科宣布在N6RF+製程的合作成果、NAND模組市場復甦，相關廠商毛利率有望回升等激勵下，吸引資金把握股價逢回之際進場布局，包括台積電、聯發科、鴻海、日月光投控、聯詠、群聯等指標科技股於昨日都有超過1%的漲幅。

觀察近一月台股科技主題ETF表現，其中，抗跌還逆勢上漲的產品皆為訴求科技高息相關，包括群益科技高息成長（00946）、兆豐電子高息等權、復華台灣科技優息、群益半導體收益。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，儘管近期科技族群面對DeepSeek問世和美國關稅議題干擾而波動頻頻，然整體來看，AI長期發展動能仍強勁。

在DeepSeek這類低成本AI模型助攻下，不僅讓過往資金過於集中特定科技股情況改變，部分資金移轉至先前評價較低、基本面逐步改善，同步受惠AI大勢的科技股布局，落後補漲行情可期，也更有利於AI應用加速普及，台灣科技廠受惠於AI成長趨勢，成長行情可期。

兆豐投信分析，受惠市場積極投資推升雲端AI晶片需求，加上AI技術慢慢擴展到次產業的邊緣運算端，預估全球晶片產業將繼續成長至2026年，建議近期可以趁相關科技指數整理過程中，尋找中長線進場布局科技型ETF的時點。

復華投信台股投研團隊表示，目前在台股投資情緒相對謹慎環境下，後續仍具表現機會，可透過同步掌握高股息、價值成長及轉機股等多元收益題材，提升基金的資本利得與股息收入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。