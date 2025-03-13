四檔ETF神勇 規模翻倍

受美國總統川普關稅政策影響，全球股市壟罩在不確定性中，今年以來美股四大指數跌幅介於2.6%至12.1%間，台灣加權股價指數也下跌3.2%。不過，今年以來仍有四檔ETF規模翻倍，顯示即使市場震盪，逢低買盤依然勇於進場。

根據CMoney統計，四檔規模翻倍的ETF包括第一金太空衛星（00910）、群益優選非投等債、永豐美國500大、復華S&P500成長等，今年規模成長率在108.1%至183.2%間，其中，群益優選非投等債規模突破300億元、復華S&P500成長也站上規模百億元大關。

今年來規模成長前十大ETF 圖／經濟日報提供

檢視今年來規模成長十大標的，主題及成長型占多數，如第一金太空衛星、永豐美國500大、復華S&P500成長、國泰北美科技、國泰數位支付服務等，今年來市價雖下跌3.3%至17.4%不等，但部分資金進場承接，推升規模成長率38%之上。

彭博資訊統計至3月11日，S&P500成長指數近一年漲幅13.4%，優於S&P500指數的8.9%，復華S&P500成長經理人吳允翔表示，AI新趨勢崛起，帶動S&P500成長指數此波多頭行情優於S&P500指數，儘管近期美股因關稅紛擾及停滯性通膨承壓，但預期降息可望支撐景氣軟著陸、企業獲利增長將支撐股市震盪向上。此外，受風險趨避情緒影響，資金湧向債市，公債殖利率回落，帶動債券ETF。群益優選非投等債和凱基A級公司債規模成長率較高。

展望後市，群益優選非投等債經理人李忠泰表示，近期市場雜音頻傳，不過非投等債市場發行企業的基本面仍強韌，長期獲利能力提高，市場也預估今年違約率將明顯放緩，意味著信用風險較低，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子有助支撐後續整體表現。在DeepSeek問市、中國兩會中談及AI大模型、算力資源、機器人、自動駕駛等科技創新的議題帶動下，推升今年港股一枝獨秀，急漲後累計漲幅約兩成，連帶資金也進入富邦恒生國企反1及復華香港反1等反向ETF中。

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