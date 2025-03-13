上市 ETF 再添兩新兵

上市ETF再添新兵，首創市值成長篩選因子的保德信市值動能50 ETF（009803），今（13）日將掛牌上市，為今年第三檔上市ETF，緊接著19日還有富邦旗艦50 ETF（009802）登板，屆時上市ETF將達180檔。

因應被動式投資需求躍增，證交所積極推動ETF連結標的多樣性，近年來業者推出的高股息、ESG、以及半導體、電動車等高科技主題型ETF，吸引投資人更踴躍投入ETF市場。

2024年新推出21檔ETF，較2023年13檔大幅增加，截至2024年底，上市ETF掛牌174檔，資產規模躍增為3.41兆元，較前年大幅成長83%。

統計今年以來，由野村投信的野村美國研發龍頭、野村日本動能高息打頭陣，在1月9日掛牌；緊接著是3月的保德信市值動能50、富邦旗艦50。

近一、兩年來新發行的ETF投資門檻不高，通常約1萬至2萬元就可買進一張（1,000個受益權單位），透過ETF持有一籃子股票也利於分散個股風險，且盤中可隨時買賣，交易起來相對便利。

不過，證交所提醒，被動式ETF以追蹤特定指數表現為目標，有些指數編製規則很單純，有的則較複雜，投資人應深入了解ETF標的指數再進行交易。

保德信市值動能50 ETF為新一代市值型ETF，所追蹤的臺灣市值動能50指數，透過市值、成長、動能、價值、品質五大篩選因子，網羅各產業標竿企業，並聚焦具有成長動能的大市值股票。

篩選原則為挑出各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強之企業，最終精選50檔台灣標竿企業納入成分股。較為特別的是，該指數採用國際專業金融分析機構FactSet預估未來12個月每股盈餘（EPS）成長率，有更高機率掌握高成長性標竿企業。

另外，保德信市值動能50 ETF在每年6月與12月有兩次成分股定審。

從臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數檢視前十大持股，台積電31.1%為最大權重個股，再來為鴻海8.6%、聯發科7.6%、富邦金5.2%、台達電3.8%、國泰金3.4%、智邦3.0%、廣達2.6%、長榮航2.5%、致茂2.1%。

證交所表示，加上保德信市值動能50，集中市場掛牌上市ETF將達179檔。惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。