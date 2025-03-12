不畏關稅和DeepSeek來襲 科技高息ETF抗跌逆勢漲

近期科技股接連遭逢DeepSeek引發的評價面與需求面疑慮，以及關稅政策逆風影響而表現受制，AI長線大趨勢並未改變。法人指出，連帶12日台股ETF也以科技主題ETF表現居前，其中00946、0053單日漲幅都超過1%表現最亮。

法人表示，近日亦有產業正面消息傳出，包括台積電（2330）與聯發科（2454）宣布在N6RF+製程的合作成果、NAND模組市場復甦，相關廠商毛利率有望回升等激勵下，也吸引資金把握股價逢回之際，進場卡位布局，包括台積電、聯發科、鴻海、日月光投控、聯詠、群聯等指標科技股於12日都有超過1%的漲幅。

法人分析，若將時間拉長一些觀察近一月台股科技主題ETF表現，可再觀察到表現居前、不僅抗跌還逆勢上漲的產品皆為訴求科技高息相關，包括00946、00943、00929與00927，其中又以00946群益科技高息成長上漲4.94%表現最佳。

在市場投資情緒仍屬相對謹慎的環境下，科技高息主題ETF的產品不只能滿足投資人想逢低把握中長期科技成長趨勢的需求，也因其在成分股選擇上同步考量股息配發能力而在市況動盪中能展現較佳的防禦力，故吸引投資大眾目光。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，儘管近期科技族群在先後面對DeepSeek問世和美國關稅議題干擾而波動頻頻，然整體來看，AI長期發展動能仍強勁。

長遠來看，在DeepSeek這類低成本AI模型的助攻下，不僅讓過往資金過於集中特定科技股的情況有所改變，部分資金移轉至先前評價較低、基本面逐步改善，且也同步受惠AI大勢的科技股布局，落後補漲行情可期，也更有利於AI應用加速普及。

此外，台灣科技廠有望更為廣泛的受惠於AI成長趨勢，建議投資人可適度透過精選優質科技高息股之台股科技高息ETF來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。