006208改不配息如「自尋死路」玩不過元大！專家給錦囊：變季配息有勝算

最近受到美股慘跌，台積電、聯發科、鴻海等權值股股價跟著下跌的影響，使得近期市值型ETF的股價表現比高配息ETF還差，但是只要用對方法、策略，市值型ETF依然可以得到投資人的關愛。

例如0050在年初宣布調降經理費、保管費等內扣成本之後，投資人充分感受到發行0050的元大投信的善意，使得2月的定期定額扣款人數單月出現大幅成長36％的佳績，不但比競爭對手 006208的22％成長幅度高出5成，32.5萬人的定期定額扣款人數更是打敗基金人氣王－00878的30.9萬人數。

這下子成份股、投資比例都和0050一模一樣的006208，對抗0050的因應方法不能再拖下去、或只是拍個官方影片安撫投資人了，預測最有可能、也最有效的方法除了跟著調降內扣費用外和分割之外，就是更改配息的形式了！

若改不配息自尋死路 注定玩不過元大！要改季配息？

改為「不配息」就是等同自尋死路...因為買「更好的」不配息、也不收管理費的0050連結基金「元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息」就行了。

是從現在的「半年配」改為「季配息」！

006208改為季配息有以下三個好處：

一、獲取配息話題的市場聲量

不管你愛不愛基金配息，網路論壇、各式媒體總是三不五時揭露、評論今天又有哪支基金宣布了配息金額。千萬別小看這些基金配息的評論及新聞，在競爭如此激烈的ETF市場裡，比0050多一點新聞曝光、網路討論聲量，就是006208的人氣競爭力啊！

二、有利於降低健保補充費 對規模成長有正面幫助

現在半年配息一次的006208（0050也是），最近一次是一張配900元，若是存到22張多就要擔心被扣到健保補充保費；如果改成季配息，就是存到44張多才需要去擔心扣到健保補充保費，投資人存006208的意願就會比0050高很多了。

且延續上述，還能每季都獲得相關「006208最多買幾張能不會被扣二代健保補充保費？」的討論話題，對於投資人「累積張數」會將其當成目標，且若是富邦投信也能學元大「達一定規模就降更多費用率」，那對於規模的成長也有正面幫助。

三、贏得鍾愛配息者青睞

006208如果從半年配息改為季配息，不必刻意提高配息金額，因為這不是為了打敗同樣是季配息的00878、00919等基金，而是為了吸收到喜愛配息頻率高一點，以方便靈活運用資金的原本買0050的投資人，增加他們拿錢改存006208的意願。

006208如果從半年配改為季配息，唯二的缺點是增加了一倍的配息行政作業（每年2次變成了每年4次），以及配息入帳帳戶不是保管銀行－第一銀行的人，會被多收2次、共20元的匯費，在意的人就趕快去第一銀行開個戶頭吧！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。