00878仍是高股息ETF首選？網勸：趁年輕改買市值型更賺

臺灣證券交易所11日公布2月券商承作定期定額業務交易戶數統計，以定期定額投資ETF前20大來看，排名出現較大變化，前三大洗牌，元大台灣50(0050)以32.53萬戶直接上升兩個名次、國泰永續高股息(00878)30.9萬戶排第二、富邦台50(006208)達29.61萬戶位居第三，但前三熱門ETF交易戶數均改寫新高。

一名網友在PTT發文討論「00878是否仍是高股息ETF的最佳選擇」，並分享自己的投資心得。原PO表示，面對薪資成長趕不上通膨的現實，選擇透過定期定額投資00878，希望能藉由穩定的現金流來提升收入。

他認為，這檔ETF擁有AI晶片設計廠、金融與傳產等產業支撐，近期填息率也達到100%，加上受益人數突破160萬，顯示市場對高股息ETF仍有信心，因此計畫長期持有。

對於原PO的看法，網友們意見分歧。部分人認為高股息ETF本質上是「左手換右手」，不應視為額外的現金流來源，尤其是在仍有穩定薪資的情況下，投資高股息ETF反而可能增加稅務負擔。有些人則質疑00878頻繁進行行銷推廣，擔心投資者是否受到廣告影響而忽略實際投資價值。

另一方面，也有網友提出替代選擇，認為除了00878，像是00919、00713等高股息ETF也是不錯的選擇，甚至有人建議「56+878+713」或「56+878+919」等組合來分散風險。此外，也有投資人指出，若目標是長期增值，尤其是年輕人，應該選擇市值型ETF或直接投資個股，而非單純鎖定高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。