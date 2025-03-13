006208對不起真沒道理不買0050！元大「殺招連發」他曝最大優點

0050近期先是調降內扣費用，接著又要啟動分割計畫，讓一些持有006208的投資人心癢難耐，開始坐不住說「006208是不是也該動一下了」，甚至有投資人打算停扣006208，準備轉0050。PTT網友直呼「元大殺招連發，沒有不買0050的道理」。

2月定期定額投資ETF、個股，在農曆春節遞延扣款效應帶動下，前20大交易戶數全線走升，其中，ETF由元大台灣50（0050）受惠降費用率以及分割議題，以32.53萬戶重新坐上定期定額投資第一寶座，改寫新高。

一名網友在PTT發文表示，「元大殺招連發。 除了降費、預告規模大降更低、拆股，還有配合元大證金的降質押利率，0050專屬利率2.76%，元大證金可以到期直接用維持率還利息，等同利息也可以參與複利效果，以0050年化報酬率10%試算，利息等於是2.484%」。

該網友表示，「對不起006208，但沒有不買0050的道理，而且證金不會像華南突然抽額度、群益每日任務等等，維持率夠還可以不重新質押直接多借」。

其他人留言「0050買了就不會賣了，匯撥一次就好，不覺得麻煩」、「決定從006208改扣0050了，原本的就先放著，等富邦對策出來再考慮它」。但也有人說「我的006208從來沒有借券出去過，正2反而很常被借」、「每次都要請假匯撥，還有撥款都要等隔天比較麻煩，借的時候麻煩，之後都很方便」。

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