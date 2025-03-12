資金避險台股高息 ETF 00919配息優交投最熱絡

台股12日反彈，但統計至11日，卻是出現連4黑，共下跌800.81點，跌幅3.54%，不過，觀察台股ETF同期間表現，以規模與成交量來看，卻有越跌越買、大跌大買的逢低買盤挹注，統計58檔原型台股ETF中，規模在大盤大跌期間逆勢增加，且日均量萬張以上的台股ETF共有7檔，其中甫公告配息維持新高、年化配息高達12.11%的群益台灣精選高息（00919）日均量13.3萬張交投最熱絡居冠，其次00878國泰永續高股息10.9萬張居次；這7檔台股ETF中高息型就占5檔，顯示出投資人對高股息ETF逢低買進的意願強烈。

ETF理財達人表示，自月初配息公告後，00919配息0.72元維持新高交投最熱絡，近日逢低買盤挹注，11日成交量達25萬張，顯示出投資人越跌越買的決心。00919配息今年來不管是在成交量或是報酬率上都是呈現價量齊揚的好表現，00919預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，穩定階梯式向上的配息政策，深受投資人青睞，除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月17日。

財富管理業者指出，短線金融市場變數仍多，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，雖然台股具備新興市場中較強的經濟體質及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，掌握台股不同產業的投資契機。

財富管理業者強調，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。