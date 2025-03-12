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電子股震盪格局 永豐投信：宜配置傳產主軸 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

市場投資人擔憂台積電（2330）對美國的大舉投資可能會縮減毛利率，市場情緒影響台灣半導體股價波動，部分市場資金轉而流入近期表現活躍的傳產股族群。

美國預計從2025年3月12日開始對各國鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，從今年2月10日宣布以來，台灣鋼鐵股族群漲勢凌厲，主因是部分台灣鋼鐵企業在美國有生產線，可免去關稅的徵收而較具競爭優勢。永豐台灣優選入息存股ETF（00907）基金經理人林永祥指出，川普關稅政策是長線題材，政策受惠的是可在美國生產的台廠，目前市場預期半導體關稅的影響可能減弱，但因半導體關稅政策仍具不確定性，會建議投資人分散產業投資風險，關注受惠鋼鐵關稅政策的台灣鋼鐵族群。

企業為因應美國與加拿大、墨西哥及中國大陸一觸即發的關稅貿易戰，正提前進行備貨，航運需求的提升，帶動運價上漲，波羅的海綜合指數(BDI)近一周（截至2025/3/5）上漲10.43%，同步激勵台灣航運股的股價表現。00907基金經理人林永祥指出，不論是川普關稅戰的拉貨潮，亦或是未來烏俄停戰的重建需求，皆會持續帶動航運股的族群表現。

00907追蹤特選臺灣優選入息存股指數，納入傳產、金融等民生必需產業，經流動性篩選後，挑選最近三年皆發放現金股利的企業，並選擇最近三年每股盈餘皆為正的企業，幫存股族做嚴格的把關，精選出30檔股票為成分股。

在電子股較為震盪的局勢中，以資產配置的角度，適度布局投資傳產及金融股的ETF，不但能夠平衡投資風險，還有機會受益於景氣循環行情。建議投資人綜合評估個人的風險承受能力及領息需求，挑選合適的ETF作為資產配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鋼鐵股 關稅

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