股市波動超大該怎麼操作？存股方程式：00757做攻擊部位＋台美股市值型ETF

美股標普五百指數在今年二月中創下歷史新高之後，大約一個月後的現在已重挫大約8.6%；同一段時間，那斯達克指數大跌約12.9%、費城半導體指數更是慘摔約17%。台股受到美股影響，2月21日收盤進入波段高點，然後一路下挫超過1600點，波段跌幅約6.9%。

過去這一波小空頭，主要肇因於市場認為美國經濟可能陷入衰退。近期美國公布的經濟數據好壞參半，尚不足以判定經濟走勢，但市場似乎提前反應美國可能經濟衰退，因此出現所謂的衰退交易（股市走跌、避險資產上漲）。相對於股市走跌，00679B（元大20年美國公債ETF）年初至今報酬率約4.7%、00635U（元大黃金ETF）上漲超過8.5%。隨著市場擔憂經濟率退的疑慮仍在，短線股市應會持續低檔盤整，債券與黃金這類避險資產短線有機會持續受資金追捧。

標普五百指數、那斯達克指數、台股加權指數都已跌破年線，接下來會繼續往下摜壓，或者止跌回升，端看經濟是否陷入衰退，而目前公布的數據尚不足以判斷經濟衰退與否。美股則是持續瀰漫著恐慌情緒，不少分析師認為美股可能迎來大幅度的拉回，尤其科技股更是風暴中心，特斯拉近兩個月股價已是腰斬。

很多人好奇版主的操作？

關於這個問題，恐怕會讓您得到最無聊的答案，因為版主的操作始終不變：台股市值型ETF+美股市值型ETF，搭配00757做攻擊部位，設定的買股時間到，就平靜的進場買。至於債券等避險資產，長期報酬率落後股票，因此版主還不打算積極建倉。

存股是一場長達20年、30年的馬拉松，過程勢必會碰到牛市與熊市，長期來看，台股與美股向上的趨勢並沒有改變。股市沒有只漲不跌的，只要安穩的待在市場，平靜的按照規劃進場買，尤其熊市來臨更要克服恐懼買進，不要被熊市嚇退，後續重回牛市時會得到很滿意的報酬。如果害怕熊市，版主一直以來很強調資產配置，適度配置債券確實能降低資產波動，近一個月有配置債券的版友，面對這一波短線空頭，想必心情相對會比較平靜。

面對這一波股市恐慌，版主在意的是何時能進場加碼。版主不打算撤出市場，會平靜地吃下所有漲跌。機會源自於恐慌，有人視恐慌為恐慌、有人視恐慌為機會，就看心態如何調整。

進入股市，就要做好資產重挫（甚至腰斬）的心理準備。2009年至今都不曾爆發金融海嘯等級的股災，近幾年進入股市的投資人，都以為股市只漲不跌。唯有經歷過熊市洗禮，存股功力與心態才會更上一層樓。

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