00922市值型ETF大盤長期向上無腦買進就好？阿格力：凡事皆有風險

觀眾敲碗00922

非常多人敲碗00922！我一查，國泰臺灣領袖50，非常多人有疑問，想要來發問就是說這檔ETF怎麼看。

那與其說00922怎麼看，我不如先說我對市值型ETF的看法，因為00922其實就是屬於市值型的ETF。

市值型ETF非常適合多數人，就算你是小白，或者是不看財報的、不研究的都OK。

EPS、本益比不懂，沒差；總經環境怎麼樣，可能短期有差，可是你拉長期來看，也沒什麼差。所以其實市值型ETF設計的目的，就是跟上所買的那個市值型ETF國家的經濟成長。

只要對台灣未來有信心，那這個市值型ETF確實是一個可以去研究的方向。

台灣經濟長期成長向上

40年前到現在，台灣的出口值一直在往右上角去走，再對照加權股價指數，就是圖上藍色的，可以發現，也同樣一直往右上角走；

因為我們的出口就是越來越強，近期台積電（2330）還去美國設廠。誰能像我們台灣人這麼愛賺錢的，24小時ON CALL，在外國能跟你ON CALL嗎？台灣一地震，相關作業人員就能馬上就位為了顧機台，所以其實對台灣的經濟，自己是蠻有信心的。

投資市值型ETF不要短視經歷，就是看你對這市場長期有無信心；過去如果都買在加權股價指數高檔，即便每次都買在山嶺，到最後怎麼樣，還是逆轉勝。

參考一個指數叫加權股價報酬指數！此指數是2003年才編列，所以到現在大概22年的時間...指數從4,520點開始，然後漲到50,903，這個報酬足足10倍，超過20幾年。你如果用比較平均數的概念，20年10倍，那不就一年50%？

以年化報酬率來看的話，每年大概11.63%。其實很高！

市值型這麼多，該怎麼挑？

00922為例來幫大家解析，它追蹤的是MSCI台灣 領袖50精選指數。圖中所見，指數跟大盤的連動是非常的密切的。

再來，00922追蹤指數有納入低碳轉型分數來評比。現在社會對未來的碳稅碳費都會是一個很大的議題。像近期看到一些跟排碳有關的產業，傳統上大家認為的定存股表現好像都是有點堪憂。

這個除了景氣的影響以外，國際情勢的變化，我覺得未來這個排碳也是一個市場的預期的心理。所以00922它所追蹤的指數的設計，就是針對公司的產品或服務能不能在低碳的這種趨勢下去轉型。如果你沒有辦法轉型，就會被排除在外。

像台積電（2330）它的ESG其實是做得不錯，低碳的要求也有達標，才會納入到成分股裡面。

00922跟其他市值型ETF比較不一樣，應該就是台積電。因為台積電在我國這個角色舉足輕重，都叫護國神山，跟這個中央山脈一樣重要，對不對？

而00922當初剛開始設計的時候，它就有設定單一成分股最高就不能超過30%。所以呢，如果是台積電的影響，大概就是這30%而已。

可是台積電也有可能更好，或者是說變成拖累的也不一定，但這就看大家各自去評估。如果覺得說想要單一公司對整個ETF的影響不要太大的話，那00922它設有這個30%的上限。

那我們再看它的前十大成分股裡面，像是有聯發科、鴻海，其實這些公司的表現，在近幾年不管是財報或者是營運狀況也都相當的不錯。

所以如果想讓台積電以外的這個成分股比較有表現空間的話，那00922的邏輯應該是你會喜歡的。

愛配息的也適合

自己來說，個人是不喜歡在市值型ETF上配息...一來所得級距算是稍高，領到息再投入也是一個成本，所以如果能不配給我，繼續滾那是最好的。

但配息對於大部分台灣受薪勞工「有安心感」，除此之外，台灣的薪資中位數好像4萬多吧，所以配息應該是不會造成什麼稅率上的負擔...難怪大家都這麼喜歡配息。

看一下這個0092過去的一個表現。可以看到其實它成立以來，期間的總報酬率是63.46%。那近一年是40.35%，其實表現算是相當不錯。

為什麼只講總報酬？意思就是不要只顧配息，如果含息的報酬如果不OK的話，配有什麼用？有看到一些ETF配息配得不錯，但是加上資本利得之後，結果沒什麼賺，所以總報酬還是非常重要。

其實00922在3月18號要除息囉，那最後買進去是3月17號。

無腦買就對了？

這樣大盤是不是就無腦買，都不用管它了？

任何事情都一定有風險，沒有說很好康的事情。如果百分之一百好康，大家都不用工作了對不對？

過去就有跟大家講，這種市值型ETF，雖然長期看你如果選對國家，確實吃香喝辣，但是難免會有短期的暴風雨來臨。如果沒有這個認知的話，也有可能受傷。

根據指數公司的資料，近五年大盤的年化標準差是21.6%。那最近一年呢，是24.8%。

如果你有100萬，當年度剛好高點買100萬，下來20%，剩80萬，其實也是蠻痛的。

這部分大家還是要知道，市值型ETF或者是說整個大盤有這個特性，策略要自己思考一下。

這種波動度問題我們要怎麼解決？

其實就是不要一直關注它，這樣就好了。

畢竟大盤型的這種市值型ETF，不太可能一天10%漲停板。

那基本上，前提就是說一個國家經濟如果是OK的，沒有問題的，不是走向通縮的那種階段的話，市值型ETF大跌大買或者是追高亂買，或者是有錢就買，事後回頭看，其實都還是在持續創高。不過還是要關心整個國家的一個經濟狀況。

那我覺得比較好的方式就是說：

定期定額 定期不定額 持續買進

高有買，跌下來也有買的話，就是買在均價。既然長期市場如果是往右上角走的話，那這樣的投資策略可以來降低波動。

假設在高點你買，然後最後你還是會解套還是會賺。但是呢，人心是這樣，難免跌20%下來的時候先暫停。本來要投資10年20年，先暫停。但是一先暫停呢，整個計劃就打亂了。

所以靠著這些定期定額、定期不定額，或者是自己分批來降低波動度的問題。

除此之外，配債券或高息ETF，因為波動度比較低，來降低整體的這個波動。可是到底波動的承受度，哪樣才叫高哪樣才叫低？其實每個人標準不一樣！

就記得這個原則：市值型ETF只要國家經濟OK，它通常都是往右上角走的。如果你怕這個波動度，自己搭配債券或者是高息ETF，甚至是一些牛皮股，其實都是可以的，看自己的投資策略。

重點整理

00922最後的統整

第一點：市值型ETF

它是市值型ETF，然後跟大盤的連動性其實是蠻高的。

第二點：低碳轉型考量

比較不一樣的是，它有考量低碳轉型分數。所以如果你對於未來這種碳轉型、低碳的趨勢覺得這是重要的話，那0092它就是指數有這樣的設計。

第三點：成分股多樣性

它的成分股含積量比較不會說沒有上限，不會只有台積電一個人。因為有些人就不喜歡單一個股影響ETF太多。

也是有道理，假設一個ETF裡面一個個股佔了五六成，網路上就有爭論嘛，那是不是就看那支個股就好了？我覺得原因是因為這樣。如果你認定這ETF就是資產配置，它分散風險的話，那單一持股30%的這個比重的設計，我覺得是不錯的。

第四點：入門門檻

再來呢，0092它的入門的門檻其實相對親民。在市值型ETF來說，沒有分割的情況之下，一張就是20幾塊而已。目前的價位算是對這個小資族如果你想要比較有張數的快感，雖然我也知道零股，但零股交易就麻煩了，有時候又買不到市價，還是相對比較方便入手。

總結來說，台灣的經濟在台灣人這麼努力的情況之下，市值型ETF應該有不錯的前景。

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