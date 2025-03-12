00790B規模不足2億將「下櫃」來不及賣掉血本無歸？免擔心…結算淨值再分配投資人

＊原文發文時間為2月21日

復華投信在2/17公告旗下ETF復華次順位金融債（00790B）將辦理下櫃以及清算程序，在去年也有新光美債1-3（00831B）、元大中國債3-5（00721B）這兩檔ETF下櫃，那本篇筆者帶大家複習ETF的下市條件、如果下市拿不拿的回錢、以及目前正在亮紅燈的ETF有哪些。

ETF下市條件：依照基金規模、每單位淨值而定

ETF我們可以分為證券ETF以及期貨ETF，兩種的下市條件各有不同，以下來帶大家看看：

證券ETF

一般我們常見的股票型、債券型、REITs等都屬於證券ETF，下市條件為最近30日營業日平均規模低於終止門檻，股票ETF為1億，債券ETF為2億。

期貨ETF

常見如黃金、石油、黃豆等相關ETF，下市條件為最近30日營業日的平均基金單位淨值累積跌幅達90%，或最近30日平均規模低於終止門檻（5,000萬）。

如果ETF下市還拿的回錢嗎？

ETF在核准終止到下市日的中間大概有1個月的時間，這期間都還可以進行交易；而如果是持有該ETF到下市，就要等基金清算後結算出淨值再分配給投資人。那從下市到拿回清算餘額中間可能還要等1個月，所以如果不想等待這麼長的時間，在下市前賣出會比較快拿回錢。

這些ETF亮紅燈！基金規模低於2億！

以下為截至2025／2／20，基金規模低於兩億元的ETF清單，如果手上持有的ETF出現在下列清單的話就稍微留意一下規模囉！在挑選ETF上可以避開規模太低、成交量少的標的，下市風險會相較低一些。

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