無畏大盤震盪800點 高息型台股 ETF 最受青睞

台股連續四日下跌共挫低800點，跌幅3.54%；不過，投資人勇於低檔買進台股ETF，58檔原型台股ETF中，仍有七檔日均量超過萬張，其中，高息型ETF占五檔。

近似日的成交均量在萬張以上的台股ETF包括：群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣50（0050）、元大台灣高息低波（00713）及富邦台50（006208）。其中甫公告配息維持新高、年化配息高達12.11%的群益台灣精選高息日均量13.3萬張交投最熱絡居冠。

群益投信台股ETF研究團隊表示，雖然台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，掌握台股不同產業的投資契機，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，預期台股指數短期將持續震盪，傳產表現仍持續優於電子，但短線電子跌深有利於下旬GTC大會帶動反彈行情。雖然中長線而言，台股基本面有支撐，現階段投資策略仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。