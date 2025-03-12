00878、00919、0056…大跌散戶都瘋搶高股息！「喜歡左配右手關你什麼事？」

大跌散戶瘋搶的都是高股息，00878、00919、0056

為什麼？因為行情不好的時候股息會安定你的心，所以「高股息或是高殖利率股容易長期持有」。

市值型，直接舉台積電（2330）好了，殖利率低，買台積就是搏股價上漲，大跌兩天了，你有進去買台積嗎？還是你一直掙扎要賣掉？或是已經賣了？

指數型投資者最喜歡拿「股市長期總是上漲」來嘴，問題是其實股市進入長期修正時修正可能長達3年以上，很抱歉，你通常無法一直抱著，所以「指數投資的長期報酬率跟你半毛關係也沒有」，說是指數型投資者，其實你「最後變成波段客而且越做越短」。

指數型跟市值型投資者最麻煩的另外一點就是你買你自己的就好，偏偏這兩年台積漲多，一堆指數型或是市值型的投資者運氣好賺了很大一段以後開始管很寬，開始喜歡攻擊高股息投資者，說人家「左手配右手」，莫名其妙得很，人家喜歡左手配右手關你什麼事？你就去做你自己的指（波）數（段）客，誰礙著你了？

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