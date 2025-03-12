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006208接招0050具體改變就等公告！專家：互相競爭使投資人受惠

聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。許正宏／攝影
台股示意圖。許正宏／攝影

0050最近的一連串操作，先是降內扣費用，接著是要啟動分割計畫，這一波大動作，讓一些持有006208的大大看得心癢難耐，開始坐不住說「006208是不是也該動一下了」甚至有人開始考慮停扣006208，準備轉0050。

前幾天富邦終於有回應了，提到一定會正面迎戰，只是還要耐心等待最新消息，目前還在觀察市場變化，要等一切明朗後再發布公告，並請投資人不要急著拋棄006208，它還是長期投資的好夥伴。

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0050這波動作，讓市值型ETF的討論又熱鬧起來，甚至未來可能帶動一波ETF降費潮...？雖然0050、006208已經足夠優秀了，但畢竟費用對於長期定期定額的投資人來說，就算只是一點點費用的差距，長期累積下來也是不少，當然，不是只要看到費用低，就可以隨便選市值型ETF，本質還是要看ETF本身的績效、追蹤指數的成分與穩定性就是了。

006208官方已經表態會回應，但還沒宣布具體對策...

我們現在就拭目以待了，對於我們這些吃瓜投資人來說，0050和006208互相競爭最後受惠的還是我們，當競爭加劇，費用降低、投資環境優化，這些都會讓長期投資變得更有利，我們就是這場大戰的漁翁啊！

◎本文內容已獲張紫凌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 內扣費用 市值型

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