兩類ETF 力抗川普震波

川普關稅政策衝擊，穩健防禦性質標的獲得市場青睞，相關ETF表現亦引人注意。台股ETF以高息型ETF表現相對突出，債券ETF同期間績效前十強則清一色為長天期美債ETF，漲幅都在5.5%以上。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，台股接連逢DeepSeek問世與川普關稅政策影響而表現震盪，不過整體來看，全球AI發展趨勢不變，台灣因科技供應鏈完整，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續。

除了全球知名的晶圓代工、封裝、IC設計等領域，更有不少關鍵電子零組件供應商，而這當中也有不少企業願意大方派息與股東分享經營成果，因此投資人也可透過成分股組成訴求兼顧企業獲利成長性、股息配發能力、甚至納入外資認同因子，援引專業外資機構眼光來選股的科技高息ETF來掌握契機。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵指出，近期受到經濟數據表現錯綜、市場擔憂川普關稅政策是否引發通膨風險或使經濟面臨衰退風險，在避險情緒升溫下，也促使部分資金轉向債券尋求避險。

現階段在不確定性壟罩下，具防禦性質同時也能提供收益、且市場流動性充裕的美債可望持續獲得資金青睞，投資人不妨適度配置美債ETF來平衡投資組合波動，再者，雖然聯準會降息節奏放緩，但路徑未改變，全年來看仍有降息1至2碼，長天期債仍具有潛在資本利得空間可留意。

凱基美債25+ETF研究團隊表示，近期受川普關稅政策反覆影響，避險需求浮現，促使市場資金湧入債券商品，推升債券價格。近期十年期公債殖利率從4.5%走跌到4.2%，對利率波動敏感度高的長天期公債，遂成資金避風港。短期在市場情緒擾動下，長天期公債可做為資產避險配置。

但在美國經濟依舊穩健、企業獲利成長力道獲得支撐，資產負債表維持良好，預估今明兩年企業違約率低於長期平均的情況下，預期今年聯準會利率政策將維持中性，公債殖利率預期維持高檔區間震盪，建議債券投資仍應回歸基本面，鎖定高票息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。