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台積電摜破千元 國泰投信：基本面良好、獨具競爭力、地位難以撼動

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

近日金融市場最熱話題非「台積電」莫屬，不僅全球布局備受關注，徵才也是一大話題，今年台積電（2330）宣布，2025年預計在台招募工程師及技術員約8,000人，碩士畢業工程師年均薪酬達220萬元，羨煞眾人，不過想到台積電上班也不容易，無法當員工的話，不如考慮當股東。

國泰投信分析，台積電基本面良好、獨具競爭力，國際地位難以撼動，惟短線受到消息面影響較為震盪，周一收盤跌破千元關卡，但個股波動過大，建議選擇打包好台積電及多檔優質台股的市值型ETF為主，如國泰台灣領袖50（00922）在內的熱門的市值型標的，讓資產有機會跟台灣龍頭企業一起成長。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇指出，國泰台灣領袖50持有約三成台積電，另兩大權值股聯發科、鴻海也都是成分股之一，半導體及電腦周邊設備族群權重約55%，為投資組合增添上漲動能，掌握AI趨勢；近日鴻海傳出好消息，日前公布2月營收達5513.8億元，是歷年同期最旺，且大客戶蘋果驚喜推出iPad Air新品，還有專為iPad Air設計的新版巧控鍵盤，新品帶來的換機潮，有望為鴻海帶來訂單大利多。

國泰台灣領袖50布局約17%的金融保險類股，包含中信金、國泰金、玉山金等，平衡組合波動，擁有可以長期持有的優勢。國泰台灣領袖50最新受益人數達13萬人，規模突破200億元，近日還有除息話題，除息日落在3月18日，有興趣的投資人可留意3月17日最後買進日，配息預定發放日為4月15日。

國泰投信研究團隊指出，川普上任後動作頻頻，不僅周邊國家招架不住，美股投資人的心情也難免遭遇亂流，近日更公開表示，不排除美國經濟在今年將陷入衰退，雖然美國商務部長盧特尼克已出面反駁，仍避免不了美股短線動盪，而受到國際局勢影響，台股連日收黑，震盪中宜適度配置市值型ETF，為自己打造投資保護傘。

近期大盤拉回，市值型ETF也出現相對低點，國泰台灣領袖50於11日收21.19元，可逢低加碼進場攤平成本，或定期定額持續買進，投資最忌半途而廢，拉長投資時間，運用時間創造複利，掌握「持續買進」的投資心法，有望為退休規劃累積一筆可觀財富。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 國泰金

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