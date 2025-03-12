台股市值型ETF 逢低買

美股出現恐慌式暴跌，指標科技股全面重挫，昨（11）日台積電摜破千元，台股年線失守。

法人認為，短線急跌後恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）掉至極度恐懼，股市或已進入超賣，建議優先逢低布局市值型ETF，惟進場前仍須留意合理的折溢價，避免買貴。

台積電11日領頭下殺，加權指數雖收跌1.7%，在開低後盤中拉抬約300點，顯見低接買盤進場承接，包含元大台灣50（0050）、富邦台50、國泰台灣領袖50、群益台ESG低碳50、富邦公司治理及元大臺灣ESG永續等泛市值型ETF成交量都紛紛成長。

國泰投信指出，台積電基本面良好、獨具競爭力，國際地位難以撼動，惟短線受到消息面影響較為震盪，波動中宜適度配置市值型ETF，可逢低加碼進場攤平成本，或定期定額持續買進，投資最忌半途而廢，拉長投資時間，運用時間創造複利，掌握持續買進的投資心法，有望為退休規劃累積一筆可觀財富。

法人指出，投資人常以KD值來做買賣點參考，重點指數包括台灣50指數、Nasdaq指數日K值已低於20，統計當大盤重挫且K值接近20或低於20時，2024年台股十大單日跌點若以此條件進場元大台灣50，持有到2025年1月7日波段高點，報酬率介在13.1%至28.8%之間，顯示低接進場確實可望有不錯表現。

法人建議，若是短線操作要留意進場成本，因一般投資人是在證券交易市買賣ETF，折溢價幅度與成本有著極大相關，所以一旦買貴就會影響報酬率；至於中長期持有則需要關注費用率，以市值型ETF來說，元大台灣50在整張、零股成交量高於同類型產品，折溢價表現有機會表現較佳，調降費用率後也成為費用率最低的台股ETF。

富邦投信指出，受到國際關稅戰升溫、美國經濟轉弱及台積電赴美設廠等事件，全球股市雜音紛擾，台股近期也同步震盪。儘管國內經濟穩定，加上電子訂單第1季淡季不淡，整體展望正向，但短線仍有下行風險，建議採取買黑不買紅策略，並以配置大型權值股為主，提供好的穩定性及流動性，為投資組合建構下檔保護。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。