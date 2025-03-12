快訊

陸配網路提武統…遭移民署約詢 居留許可將遭廢止

川普關稅一日間翻雲覆雨 美股道瓊再挫478點、史指跌近修正區間

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

台股市值型ETF 逢低買

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美股出現恐慌式暴跌，指標科技股全面重挫，昨（11）日台積電摜破千元，台股年線失守。

法人認為，短線急跌後恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）掉至極度恐懼，股市或已進入超賣，建議優先逢低布局市值型ETF，惟進場前仍須留意合理的折溢價，避免買貴。

台積電11日領頭下殺，加權指數雖收跌1.7%，在開低後盤中拉抬約300點，顯見低接買盤進場承接，包含元大台灣50（0050）、富邦台50、國泰台灣領袖50、群益台ESG低碳50、富邦公司治理及元大臺灣ESG永續等泛市值型ETF成交量都紛紛成長。

國泰投信指出，台積電基本面良好、獨具競爭力，國際地位難以撼動，惟短線受到消息面影響較為震盪，波動中宜適度配置市值型ETF，可逢低加碼進場攤平成本，或定期定額持續買進，投資最忌半途而廢，拉長投資時間，運用時間創造複利，掌握持續買進的投資心法，有望為退休規劃累積一筆可觀財富。

法人指出，投資人常以KD值來做買賣點參考，重點指數包括台灣50指數、Nasdaq指數日K值已低於20，統計當大盤重挫且K值接近20或低於20時，2024年台股十大單日跌點若以此條件進場元大台灣50，持有到2025年1月7日波段高點，報酬率介在13.1%至28.8%之間，顯示低接進場確實可望有不錯表現。

法人建議，若是短線操作要留意進場成本，因一般投資人是在證券交易市買賣ETF，折溢價幅度與成本有著極大相關，所以一旦買貴就會影響報酬率；至於中長期持有則需要關注費用率，以市值型ETF來說，元大台灣50在整張、零股成交量高於同類型產品，折溢價表現有機會表現較佳，調降費用率後也成為費用率最低的台股ETF。

富邦投信指出，受到國際關稅戰升溫、美國經濟轉弱及台積電赴美設廠等事件，全球股市雜音紛擾，台股近期也同步震盪。儘管國內經濟穩定，加上電子訂單第1季淡季不淡，整體展望正向，但短線仍有下行風險，建議採取買黑不買紅策略，並以配置大型權值股為主，提供好的穩定性及流動性，為投資組合建構下檔保護。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

散戶搶進台積電 零股成交股數與金額皆居台股之冠

越跌越買！00919不跟降息風 3月17日最後買進日

台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

電子股走勢低迷！惟仁寶、英業達撐場 成台股「避風港」

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

兩類ETF 力抗川普震波

川普關稅政策衝擊，穩健防禦性質標的獲得市場青睞，相關ETF表現亦引人注意。台股ETF以高息型ETF表現相對突出，債券ET...

台股市值型ETF 逢低買

美股出現恐慌式暴跌，指標科技股全面重挫，昨（11）日台積電摜破千元，台股年線失守。

台股摔破年線 代表性市值型ETF的「獲利進場點」浮現

美股因川普「不排除美國經濟衰退的可能」言論，10日指標科技股全面重挫，四大指數出現恐慌式暴跌，其中以那斯達克指數重挫4%...

本月除息月配投等債ETF 3檔完成當月填息紀錄

川普最新發言讓市場擔憂美國經濟轉差，加速股市資金湧入債市避險，其中訴求安全、收益兼具的月配投等債券ETF，3月以來申購買...

台積電摜破千元 法人：市值型ETF逢低可接

台積電（2330）近日股價跌破千元關卡，國泰投信表示，台積電基本面良好、獨具競爭力，國際地位難以撼動，惟短線受到消息面影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。