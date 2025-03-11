台股摔破年線 代表性市值型ETF的「獲利進場點」浮現

美股因川普「不排除美國經濟衰退的可能」言論，10日指標科技股全面重挫，四大指數出現恐慌式暴跌，其中以那斯達克指數重挫4%最為嚴重。11日台股因美股影響台積電（2330）為首全面下挫，台積電股價一度失守965元，含積量高的元大台灣50（0050）也跌破180元，K值跌落20以下，成為獲利進場點。

法人指出，短線急跌後恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）掉至14極度恐懼，股市或已進入超賣。過往股市技術面分析上，常以KD值來做買賣點，

重點指數包括台灣50指數、Nasdaq指數日K值已低於20，統計「大盤重挫+ K值接近20或低於20」，2024年台股10大單日跌點若以此條件進場0050，持有到2025年1月7日波段高點，報酬率介在13.1%至28.8%之間；若持有追蹤相同指數的富邦台50（006208），報酬率則介於12.8%至27.2%之間，顯示低接進場確實可望有不錯表現。

目前0050與006208為兩大具代表性市值型ETF，不過追蹤相同指數，股價還是有不同表現。法人說明，這與ETF的折溢價相關，因為一般投資人是在證券交易市場買賣ETF，所以一旦市價買貴就會影響報酬率。以2024年為例，7、8月台股大跌時，0050溢價幅度約在0.10%至0.18%，而006208溢價則來到0.46%至0.49%，代表投資人買進富邦台50的成本比元大台灣50高出0.3個百分點以上。

法人建議，短線要留意進場成本，而中長期持有需要關注費用率，以市值型ETF投資來說，元大台灣50在整張及零股成交量高於同類型產品，折溢價表現可望表現較佳，調降費用率後也成為費用率最低的台股ETF，分割議題再度吸引市場關注。

市場關注富邦台50的下一步動向。近日富邦投信表示：「非常理解大家對於006208的期待。為了廣大投資人的權益，我們肯定會正面的回應，但要等到事情更明確的時候，才會發公告通知。」整體而言，愈來愈多市值型ETF發行，市值型PK戰將延燒下，投資人都將是受益者、業者也會因為ETF市場壯大而受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。