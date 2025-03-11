本月除息月配投等債ETF 3檔完成當月填息紀錄

川普最新發言讓市場擔憂美國經濟轉差，加速股市資金湧入債市避險，其中訴求安全、收益兼具的月配投等債券ETF，3月以來申購買氣持續熱絡，根據CMoney統計，3月初以來，分別有4檔月配投等債ETF陸續除息，截至11日止，共有新光00970B、凱基00950B與大華00959B等3檔，已分別在盤中及收盤完成填息。

投信法人表示，美國關稅罩頂、經濟恐陷衰退，造成美股恐遭拋售，避險資金再次湧入債市，現階段美債殖利率曲線已全線下移，2年期利率下降11.6個基點，創下2024年10月3日以來新低，同時美國景氣衰退風險升高下，也將推升美國長天期公債券殖利率持續探低，未來債券價格有望持續攀高。

法人分析，由於美國總統川普最新對媒體坦言，美國經濟正面臨「過渡期」，等於持續製造市場不確定，對全球投資人造成恐慌，儘管未來美國經濟是否步入衰退，目前仍尚未定論，但近期美股頻頻上演大怒神，股價下修造成資金棄股轉債，尋求投等債等固定收益商品作避險，預料這波買債資金動能，短期內投資買盤仍將維持熱絡。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌建議，近期市場雜音不斷，美國總統川普重啟貿易戰、關稅政策諸多不確定性，都是造成美國經濟及股市表現弱勢原因，預料未來調整期恐怕拉長，面對今年金融市場波動劇烈，投資人與其擔心受怕，不如為資金找尋安全與收益兼具的BBB級投等債ETF，作為抵禦股市黑天鵝事件或美國經濟衰退的避險首選。

ETF投資達人認為，今年以來月配投等債ETF表現不俗，以美國BBB級投等債ETF來看，不論今年以來績效或預估年化配息率均表現突出，主要來自美國大型投資等級企業基本面具穩健，另外對於想長期領息的投資人來說，不少美國BBB投等債ETF採月配息機制，一旦ETF價格回檔，投資人若願意逢低承接或定期定額布局，長期存債領息將更有感，打造安全與收益兼具的現金流投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。