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00919配息不降維持新高⋯比0056、00878更會漲？網曝1招每月都能配

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買00919。台股示意圖。曾學仁／攝影
網友想買00919。台股示意圖。曾學仁／攝影

台股ETF今年來吹起降息風，讓一向以配息率為訴求的台股高息ETF蒙塵，特別是10檔共擁有498.3萬受益人的季配型台股ETF更受人矚目，觀察這10檔最近一次配息金額表現，僅群益台灣精選高息ETF（00919）配息金額維持歷史新高，是唯一一檔配息不降反而維持新高的台股ETF。網友猶豫該投資00919、0056或00878，其他人則建議全買「自組月月配」。

00919今年來不管是在成交量或是報酬率上都是呈現降量齊揚，預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月17日。台股10日大盤下跌116點，00919成交量達10.8萬張，為台股ETF單日最大成交量王，11日逢低買盤挹注，投資人越跌越買，終場收23.75元，下跌0.22元，成交量逾25.6萬張。

一名網友PTT發文，他猶豫每月5000元投資股市，該買0056、00919或00878，他指出，大盤最近震盪較大，他打算先投資ETF，將定期定額投資0050與高股息ETF，每月約5000元，他個人已經關注0056、00878一陣子，另外也有注意到00919配息較高，年化報酬率達11%，他好奇，「00919有比0056、00878更穩定嗎？還有機會漲回去嗎？」

其他人留言「三支都買，月月配」、「大盤不好高股息不是也會很慘？」、「0050+00919穩」、「一個月才5000，隨便買啦」、「目前919 ＞713 ＞＞＞其他，今年919勇冠三軍，713就是績優生沒有特別出色，但真的低波動」、「穩定度來說713算是不錯的存股選擇」、「唯一推薦市值ETF」、「0050基本就看台積臉色，不要推薦了，買0050你直接買台積電零股就好了，搭配919」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF PTT 台股 高股息

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