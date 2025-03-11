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越跌越買！00919不跟降息風 3月17日最後買進日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
10檔季配型台股高息ETF最近配息。（資料來源：CMoney、2025/3/10）
10檔季配型台股高息ETF最近配息。（資料來源：CMoney、2025/3/10）

台股ETF今年來吹起降息風，讓一向以配息率為訴求的台股高息ETF蒙塵，特別是10檔共擁有498.3萬受益人的季配型台股ETF更受人矚目，觀察這10檔最近一次配息金額表現，僅群益台灣精選高息ETF（00919）配息金額維持歷史新高，是唯一一檔配息不降反而維持新高的台股ETF。

00919今年來不管是在成交量或是報酬率上都是呈現降量齊揚，預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月17日。

台股10日大盤下跌116點，00919成交量達10.8萬張，為台股ETF單日最大成交量王，11日逢低買盤挹注，投資人越跌越買，終場收23.75元，下跌0.22元，成交量逾25.6萬張。

據了解，以00919固定息值0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實可以趁價位還在28元以下多買來降低成本。且00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，是受投資人青睞的關鍵原因之一。

財富管理業者表示，台股ETF投資熱度不減，特別是配息型的有不錯的配息金額及年化殖利率數據，就容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。不過，配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。近期台股大盤表現極度震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量。

ETF理財達人表示，整體而言，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 配息

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