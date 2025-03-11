0050狠甩006208奪回ETF人氣冠軍…連00878都不是對手！投資人買單「降費+分割」

元大台灣50（0050）金蛇年投下震撼彈「調降費用率」及「分割作業」後，資金開始大量流入0050。據證交所和集保的數據，元大這兩個動作持續吸引資金，2月份的淨申購金額和受益人數分別超過400億元和12萬人，穩居台股之首，遠遠領先於長期競爭對手富邦台50（006208）。

0050給出壓力十足使006208不得不回應，富邦投信日前甚至為此推出了一段宣傳影片，經理人在影片中表示肯定會正面回應，並強調「不要被降費的表象所迷惑，實際差距並不大，請投資人不要放棄006208」。

然而，投資者似乎並不買賬。2月份的定期定額戶數顯示，0050的戶數月增8.6萬，總戶數達32.5萬，重新奪回第一，甚至連人氣極高的國泰永續高股息（00878）也無法匹敵，顯示市場的風向已轉向「加碼、定期定額改投0050」的策略。

法人分析指出，0050已宣佈調降經理費和保管費，並會隨著規模的增長持續調降，未來最低可降至接近0.05%。這意味著，隨規模增長，費用率將「天天不斷下降」，目前0050已是市場上經理費最低的台股ETF，複利效果也隨之增強，自然吸引精打細算的小資族及長期投資者的注意。

專家表示，國內投資者的存股選擇已逐漸從個股轉向ETF，0050投資於上市市值前50大的個股，絕對不會錯過台股的上漲機會。觀察證交所2月份的定期定額排行榜前十大標的及年後加碼的前十大標的個股，皆為0050的成分股，這意味著只需購買0050便能涵蓋熱門標的，無需再煩惱選股問題。

專家也提醒，0050將於4月進行分割議案的投票，價格預期將回落至約40元的親民價，有助於提升交易量。持有0050的投資者可於4月2日至4月21日透過券商APP的「股東e服務」進行投票，1股亦具投票權。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。