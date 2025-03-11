快訊

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

聽新聞
0:00 / 0:00

0050狠甩006208奪回ETF人氣冠軍…連00878都不是對手！投資人買單「降費+分割」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

元大台灣50（0050）金蛇年投下震撼彈「調降費用率」及「分割作業」後，資金開始大量流入0050。據證交所和集保的數據，元大這兩個動作持續吸引資金，2月份的淨申購金額和受益人數分別超過400億元和12萬人，穩居台股之首，遠遠領先於長期競爭對手富邦台50（006208）。

0050給出壓力十足使006208不得不回應，富邦投信日前甚至為此推出了一段宣傳影片，經理人在影片中表示肯定會正面回應，並強調「不要被降費的表象所迷惑，實際差距並不大，請投資人不要放棄006208」。

編輯推薦

然而，投資者似乎並不買賬。2月份的定期定額戶數顯示，0050的戶數月增8.6萬，總戶數達32.5萬，重新奪回第一，甚至連人氣極高的國泰永續高股息（00878）也無法匹敵，顯示市場的風向已轉向「加碼、定期定額改投0050」的策略。

法人分析指出，0050已宣佈調降經理費和保管費，並會隨著規模的增長持續調降，未來最低可降至接近0.05%。這意味著，隨規模增長，費用率將「天天不斷下降」，目前0050已是市場上經理費最低的台股ETF，複利效果也隨之增強，自然吸引精打細算的小資族及長期投資者的注意。

此外，0050擠下00878奪得冠軍地位也具有深遠意義。台灣的投資者對高股息非常青睞，但高股息ETF在2024年面臨降息的逆風，股息並非固定收益，且長期報酬不及市值型ETF，對比之下，市值型ETF更具成長潛力。

專家表示，國內投資者的存股選擇已逐漸從個股轉向ETF，0050投資於上市市值前50大的個股，絕對不會錯過台股的上漲機會。觀察證交所2月份的定期定額排行榜前十大標的及年後加碼的前十大標的個股，皆為0050的成分股，這意味著只需購買0050便能涵蓋熱門標的，無需再煩惱選股問題。

專家也提醒，0050將於4月進行分割議案的投票，價格預期將回落至約40元的親民價，有助於提升交易量。持有0050的投資者可於4月2日至4月21日透過券商APP的「股東e服務」進行投票，1股亦具投票權。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 ETF 內扣費用 定期定額 市值型 成分股

延伸閱讀

「美債ETF嗨了」台股重挫、00687B反漲1.6%！美國經濟衰退疑慮再起

反了吧…00922竟比00878還抗跌？兩檔都持有「息收價差」全都要

女兒00878和00919加總50張…0056預計要達15張！孫太：做就對了不用教孩子存股

經濟衰退不存在但極度恐慌是真的！伊森：00757、00662、0050、00646

相關新聞

0050狠甩006208奪回ETF人氣冠軍…連00878都不是對手！投資人買單「降費+分割」

2月份的定期定額戶數顯示，0050的戶數月增8.6萬，總戶數達32.5萬，重新奪回第一，甚至連人氣極高的國泰永續高股息（00878）也無法匹敵，顯示市場的風向已轉向「加碼、定期定額改投0050」的策略。

經濟衰退不存在但極度恐慌是真的！伊森：00757、00662、0050、00646

看到這裡相信讀者已經知道伊森想說什麼了，如今正在200日線底下遊走的美國四大指數，未來的分水嶺仍取決於宏觀經濟面的變化，如果全球景氣不會進入衰退，那現在的殺估值就是黃金坑的機會。

「美債ETF嗨了」台股重挫、00687B反漲1.6%！美國經濟衰退疑慮再起

至於要選美國公債ETF好，還是非投資等級債ETF？市場法人指出「當然是美國公債。」非投資等級債券ETF看似配息多，但若市場真的衰退，這些不穩定的公司違約風險將急遽上升，美國聯準會有很高的機率需要透過降息等措施來救市...

00922、00923「成績大PK」有比大哥0050更值得？懶錢包：想辦法控制開銷才有競爭力

00922和00923是更新更便宜的市值型ETF，也都納入低碳選股理念，那麼誰是更優秀的選擇？又比老一輩市值型如0050更好嗎？

反了吧…00922竟比00878還抗跌？兩檔都持有「息收價差」全都要

老字號市值型有所不同的是，00922注重企業的獲利能力，獲利轉負就會被踢出指數...

台股震盪頻繁 動能高股息ETF可攻可守

隨著美國貿易戰的開打，全球貿易緊張情勢持續升溫，近期美股與台股的震盪走勢正反映市場不安情緒。市場對於美國經濟增長動能減弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。