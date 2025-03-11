經濟衰退不存在但極度恐慌是真的！伊森：00757、00662、0050、00646

川普承認衰退會來了嗎？近期各大媒體都在報導川普承認衰退可能會到來，但事情真的如媒體渲染般這麼嚴重嗎？美股與台股從高點連續下殺超過10%，是否已經到底了？投資人可以觀察哪些ETF呢？

過度解讀川普言論 衰退不存在

認為這樣的說法是過度解讀了川普所說的話，根據川普在福克斯新聞的《週日晨間期貨》的原文來看，川普說的是「a period of transition」，「經濟會進入到一個過渡期」，這種說法通常是很概括的描述，就連用詞都八竿子打不著，並不等同於「經濟衰退（recession）」。

伊森也在這裡提供大家判斷是否將進入經濟衰退的方法，我們可以同步觀察

• GDP 成長率是否連續兩季為負數。 • 失業率是否大幅度攀升。 • 消費者信心、企業投資等動能是否持續下滑。 • 政府或央行是否推出了因應經濟放緩的刺激或救市措施。

如果以上現象都沒有發生，我們就很難真正的說經濟正在步入衰退，所謂的「過渡期」更像是川普替他的新政辯解，「過渡期」這一表述通常暗示某種變化或調整，可能伴隨著挑戰，但不一定意味著嚴重的經濟下滑。他可能試圖將經濟面臨的困難框定為短期的調整，而不是長期危機，大家可以視為一個警示信號，但不用過度擔心。

非宏觀因素變化的下殺都是黃金坑

而從上表來看，機構們也給出了有趣的統計數據，雖然樣本數不多，但不失為一種參考的方向，上表是Nasdaq 100指數在歷史上首次跌破200日均線的日期，並顯示隨後兩週（2-WK）的回檔百分比（Drawdown %）以及一年後（1-YR）的回報率（Return %）。

當接下來2週下跌超過-3.5%時（2000、2008、2022），一年後回報為負，且幅度較大（-20%至-43%），股市進入熊市。 當下2週股市下跌小於-3.5%時（1992、1996、1997、2004、2010、2014、2018），一年後回報均為正，幅度從7.43%到61.77%不等。

而伊森特別想從負報酬的案例切入討論，可以知道這些負報酬的年均發生在重大經濟事件期間（2000年科技泡沫破裂、2008年全球金融危機、2022年聯儲加息與通膨壓力），而正報酬案例多發生在相對穩定的市場環境中。

看到這裡相信讀者已經知道伊森想說什麼了，如今正在200日線底下遊走的美國四大指數，未來的分水嶺仍取決於宏觀經濟面的變化，如果全球景氣不會進入衰退，那現在的殺估值就是黃金坑的機會。

美股市場已經進入極度恐慌的極限位置

資料來源：APOLLO

而且不只是統計數據回測，現在來看美股的VIX恐慌指數已經衝刺到了接近歷史新高的位置，上次這樣已經是高通膨與暴力升息的時代了，如今我們是否有看到類似的情景發生呢？答案應該是否定的。

資料來源：CNN

同時CNN恐慌指數也已經來到極度恐懼的15左右，是歷史第二高的水平，諸多數據都顯示出美股處在非常恐慌的狀態，市場投資人都在瘋狂的砍出股票。

而自全球金融危機以來，標普500 已發生過15次跌破200日移動平均線。如果投資者在崩盤當天買入指數，一年期平均回報率為 17%。

在過去 15 次紀錄中，只有一次的一年報酬率為負。而從三年後來看平均回報率為 58%，即每年 16%。

總結來說，現階段的殺盤更多來自於高估值的市場與投資人彼此多殺多的踩踏，並不是真正的因為通膨或是衰退的到來導致，投資人其實每年都會看到一兩次5-10%的大盤回檔，但長期來看這些時間都是最好的價值投資位置，如今諸多數據都顯示市場進入極度恐慌，或許投資人正該思考人棄我取的道理，觀察台美股市值型ETF的好機會。

◎已獲得投資伊森授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。