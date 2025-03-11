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台股震盪頻繁 動能高股息ETF可攻可守

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣加權報酬指數vs.臺灣趨勢動能高股息報酬指數定期定額表現。(資料來源：臺灣指數公司，2015/11/30-2025/2/27)
臺灣加權報酬指數vs.臺灣趨勢動能高股息報酬指數定期定額表現。(資料來源：臺灣指數公司，2015/11/30-2025/2/27)

隨著美國貿易戰的開打，全球貿易緊張情勢持續升溫，近期美股與台股的震盪走勢正反映市場不安情緒。市場對於美國經濟增長動能減弱，標普500指數亦在近期持續回檔，避險情緒升溫，台股摜破年線支撐，成交量依舊低迷，短線台股仍難擺脫區間下緣整理格局，顯示市場情緒趨於保守。

野村投信指出，面對美國總統川普政策的不可預測性，市場震盪劇烈，投資人需要耐心應對市場波動，布局策略不妨考慮高殖利率題材股作為因應。根據集保戶官網股權分散統計資料顯示，2025年台股ETF增加19萬人，整體受益人數來到1,042萬人，創歷史新高，進一步分析新增受益人數超過1萬人共有七檔ETF，其中有五檔是高息型ETF，顯示高配息產品人氣持續高檔不墜 。展望後市，美國總統川普新政，對全球股市造成衝擊，2025年股市變數仍大，台股連帶受影響，投資組合裡適度配置高股息ETF相關產品，可望達到分散風險效果。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，根據歷史統計，若投資人於每月月底最後一天，以定期定額方式投入資金，舉例來說：每月投入新台幣1萬元，假設投資於追蹤臺灣加權指數，經過一年後的平均報酬可達+17.6%，兩年後增至+21.9%，三年後為+28.9%，而投資五年的平均報酬更達55.1%。隨著投資時間拉長，平均報酬逐步提高，定期定額投入時間達五年後，獲得正報酬的機率將達100%。

張繼文分析，若投資結合「股價動能」與「股利指標」雙重篩選機制的野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）」追蹤臺灣趨勢動能高股息指數一年、兩年、三年與五年的平均報酬表現分別提升至20.5%、28.6%、40%及76.8%。其中，正報酬機率在投資二年即已達100%，展現出強勢動能與股息收益並重的優勢。張繼文指出，如果投資人一次性投入資金，可能會因突如其來的市場黑天鵝事件而承受較大心理壓力；相較之下，採取「定期定額」方式投資，能夠在市場下跌降低整體投資成本，在未來市場反轉向上時，有機會獲得投資回報潛力。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君分析表示，00944追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，其獨特選股邏輯不僅考量高股息的「股利指標」，也納入股價動能指標雙重篩選的強勢高息股，找出過去12個月維持強勢的股票，該個股在未來6個月續強或優於大盤表現的機率更高，單一個股權重目前平均都小於3%，「重複率低」且「多元持股」以進一步達到分散風險、擴大參與股市行情的效果。

00944成分股權重排列方式有兩個加權指標：1.股利率（50%）、2.動能指標（50%）。動能指標是看當時的還原收盤價與最近52周的還原收盤價最高點之相差比率。11月定審會用預估的EPS與近三年平均現金股利發放率來推估隔年的現金股利，再以審核資料截止日的股價為分母，計算其股利率。

目前的持股組合，前五大標的裕民航運（2606）及慧洋海運（2637）近期表現亮眼，主要原因在於受惠市場對烏俄戰爭停戰後重建題材的期待，推動股價上揚，隨著戰爭進入尾聲，各國政府與企業都將投入基礎建設與貿易重啟的相關計畫，推動全球運輸與原物料需求上升。裕民與慧洋為全球重要的散裝航運公司，有望受惠於運輸需求增長，進一步推升其營運表現，也使得00944在這波市場震盪中展現出相對抗跌優勢。

林怡君指出，00944在產業布局權重中，金融與食品工業等相對傳統產業排行靠前，也更能因應目前川普當選帶來的不確定性，有機會協助投資人提高下檔保護力、降低投資組合波動度，可充分避開今年「蛇來蛇去」的行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

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