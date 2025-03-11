「美債ETF嗨了」台股重挫、00687B反漲1.6%！美國經濟衰退疑慮再起

美國總統川普近日受訪時稱不排除美國經濟陷入衰退可能，美國四大指數10日聞訊重挫，尤其以科技股為主的那斯達克指數下跌4%、費城半導體指數跌4.85%，台股今（11）日開盤不久跌逾600點，台積電跌35元至963元，市場恐慌情緒蔓延，但10年期公債殖利率則跌至4.20%，促使美債價格反彈上升，若以國內指標性公債ETF國泰20年美債（00687B）而言，今晨漲1.62%至31.32元。

市場法人指出，美國聯準會降息循環未止，觀察過往降息因素主要有二，首先是「預期未來經濟衰退」及「預防性降息」，前陣子由於美國經濟大好，市場已排除經濟衰退的可能性，但如今因川普關稅及貿易政策帶來動盪，就連川普都承認不排除衰退可能性，背後可能就是代表預期經濟出事，股市走空重挫，屆時就會需要降息救市。

市場法人表示，若真陷入經濟衰退，股票有8成機率會下跌，過往瞧不起債券ETF只賺5%的投資人就要留意，若只看見這幾年的多頭、漠視空頭的發生，就容易有風險，尤其重壓個股的投資人要特別留意！聯準會重新啟動降息，就代表債券進入主升段環節。

至於要選美國公債ETF好，還是非投資等級債ETF？市場法人指出「當然是美國公債。」非投資等級債券ETF看似配息多，但若市場真的衰退，這些不穩定的公司違約風險將急遽上升，美國聯準會有很高的機率需要透過降息等措施來救市，因此此時抱緊美債ETF是較聰明的選擇，以00687B來說目前平均有效存續期間為16.31年，意即聯準會若未來降息1個百分點，該檔ETF約可上漲16.31%，此時將資金投入債券避險，穩穩領息之外還有望在降息再次啟動時賺取資本利得。

00687B近日已公告配息金額為0.35元，年化配息率約4.5%，將於3月18日進行除息，最後買進日為3月17日。

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