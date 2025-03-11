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看好機器人產業不用等 00737更名「國泰AI機器人」

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前指出「AI本質上就是機器人」，特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭人物也紛紛看好機器人未來發展商機。全台首檔以AI及機器人為主題的ETF-國泰AI+Robo（00737）更名為國泰AI機器人，10日獲得證交所同意，擬於3月27日正式生效。據了解，更名目的是為了讓投資人能夠更直接及清楚辨識出ETF投資主題。

00737全名為國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金，是國內唯一完整參與全球機器人產業鏈投資機會的ETF，自2018年5月29日成立，2018年6月11日掛牌，經理費一年0.85%、保管費一年0.25%，規模6.62億元、受益人數4,295人。

00737追蹤由NASDAQ及美國消費者技術協會共同編製的納斯達克CTA全球AI及機器人指數，主要投資於包括半導體晶片設計、機器學習演算法、軟體系統或機器人生產、以及運用AI或機器人技術，強化本身核心業務的周邊產業及公司，捕捉AI及機器人產業的未來發展。成分股的新增和刪除，在每年2次，時間在3月及9月，並在3、6、9、12月進行成分股權重再平衡。

在區域配置部分，北美為大宗，占比66.11%、其次為歐洲15.4%、日本10.78%等。產業部分，科技產業占半數，工業約兩成、非核心消非約一成。

最新前十大成分股依序為海克斯康（Hexagon）2.75%、法雷奧（Valeo）2.62%、帕蘭泰爾技術公司（PALANTIR TECHNOLOGIES）2.53%、奎奈蒂克（QinetiQ）2.51%、達梭系統（Dassault Systemes）2.47%、Meta 2.18%、WORKDAY 2.02%、PROS HOLDINGS 1.97%、帕羅奧圖網路（Palo Alto Networks）1.86%、DYNATRACE 1.86%。今年以來，在主要成分股中，英國防禦技術股奎奈蒂克及法國軟體股達梭系統漲幅都超過兩成。

從淨值表現來看，截至3月10日，00737今年以來表現也受到美國總統川普關稅大戰、美國經濟衰退擔憂等影響，下跌約6.28%，但拉長線來看，近半年仍有6.55%、近兩年14.2%、近三年8.94%、近五年55.28%的報酬率。

根據市場研究機構TrendForce指出，在2025年各機器人大廠逐步實現量產的前提下，預估2027年全球人形機器人市場產值有望超越20億美元，2024年至2027年間市場規模的年複合成長率將達154%；服務型機器人受惠於生成式AI技術，對市場的吸引力將顯著提升。

法人認為，隨著DeepSeek的推出，預期將幫助機器人新創公司進一步降低AI訓練與推論成本，且無須過度依賴歐美AI技術，減少技術封鎖的影響，使人形機器人市場即將進入更激烈的競爭階段。下一步將聚焦在人形機器人領域提供完整生態系的輝達GTC大會，預期將會提出進一步的產品更新。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 機器人

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