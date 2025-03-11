00922、00923「成績大PK」有比大哥0050更值得？懶錢包：想辦法控制開銷才有競爭力

每年這個時間我都會做一系列「國民ETF績效PK大解析」，提供新老懶粉規劃新一年度的投資理財計劃；這集換從年輕的新一代市值型ETF出發，挑2檔最有人氣的來比一比吧！

說起市值型ETF...多數人腦海中浮現的身影會是元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）吧？它們上市時間久，知名度高，身為第一代市值型也沒有複雜的選股規則，憑藉長期優異的表現，不論投資人數或規模都遙遙領先其他競爭者。

而在2024年台股經歷了一場暴漲盛宴，背後仰賴台積電（2330）、鴻海（2317）等大型權值股提供燃料，也讓市值型的關注度大大提升。越來越多投資人希望能跟著大盤一起成長，於是投入相關ETF的懷抱。

不過從表上可以發現，市值型ETF人氣的高低落差極大。除了兩檔臺灣50，最受青睞的是「暫時」最年輕的市值型ETF：

國泰台灣領袖50（00922） 群益台ESG低碳50（00923）

這兩檔ETF掛牌才短短不到2年時間，就追過中身代的代表富邦公司治理（00692）和元大臺灣ESG永續（00850），闖出一片天。

00922和00923是更新更便宜的市值型ETF，也都納入低碳選股理念，那麼誰是更優秀的選擇？又比老一輩市值型如0050更好嗎？

今天PK的數據基本上都取自公開說明書，是投信整理公告的資料。廢話不多說，2025版Let's go！

國泰台灣領袖50（00922）

成立日期：2023年3月16號 上市日期：2023年3月27號 發行價格：15元 追蹤指數：MSCI台灣領袖50精選指數 每年5月和11月進行，成分股審核與調整，一年配息兩次，在3月和10月。 成分股：取前50大企業 個股權重上限：30% 前5大個股上限：65%

群益台ESG低碳50（00923）

成立日期：2023年2月24號 上市日期：2023年3月8號 發行價格：15元 追蹤指數：臺灣ESG低碳50指數 每年3、6、9、12月進行成分股審核與調整，一年配息兩次，選在2月和8月 成分股：依市值挑選前50名，以市值加成分配權重分配 個股權重上限：20% 前5大個股上限：65% 台積電上限：30%

00922和00923身為新時代的市值型ETF，選股上除了看市值，還加入了財務指標、ESG低碳等新的投資趨勢和權重限制，但對低碳的理解則是軟硬有別：

00922：把碳轉型當輔助 00923：會用低碳過濾企業

想了解完整的規則和計算公式，建議閱讀公開說明書。

儘管在篩選上多了些要求，兩檔ETF的成分股市值佔大盤約在7成附近，和臺灣50兄弟0050和006208的72.1%相去不遠；都可以說和加權指數有著不錯的連動性。

1.報酬率PK

兩檔市值新興ETF還很年輕，目前只經歷了2024這一個完整年度。

00922以36.92%的績效，更勝00923的33.48%；補充說明，它們在2023因為掛牌未滿一年，公開說明書沒有記載成績。不過可以透露，績效領先的是00923。

另外，從他們上市日起算，目前是有跑贏績效守門人、大盤（含息的）加權報酬指數...不過這段時間還很短暫就是了。

2.殖利率PK

選擇投資市值型ETF的朋友，不知道股息是喜歡配的多一點，還是少一點呢？我們都知道，股息只是總報酬率的一部分，配不配其實沒有什麼影響，頻率多寡純粹看投資人的喜好。

不過，年輕一代的市值型ETF和前輩相比，在現金股利和殖利率上，普遍有著更多更高的傾向。畢竟台灣還是有非常多存股族，對「高股息」有著異常的執著。配得好在宣傳上很有幫助，而00922和00923的數字已經很高股息了。

3.總費用率PK

ETF持有的每一天都需要付費，只是這筆錢不用另外拿出來，會直接從ETF的淨值中扣除。

00922不論是換股次數或經理費，都比00923來得低。結果就是低一截的內扣費用。

雖然說市值型ETF汰換成分股沒有高股息ETF那麼劇烈，通常會被剔除的權重都已經不高了，但00923仍要0.56%確實偏高。

另外，市值型老大哥0050不久前才宣布大幅調降經保費。我想...還在發展中的年輕一輩得想想辦法控制開銷，才有競爭力。

4.成分股產業PK

00922和00923除了追求大市值，也在於財務指標和低碳。會選出怎樣的成分股與產業呢？

我們看台股大盤的組成，長期以來電子產業佔比最高，目前超過7成，其次是傳統產業接近2成，再來是金融產業有一成多。不過，市值型ETF由於收入的成分股有限，往往偏重頭部的大市值企業。

如今在類股組成上會更往電子傾斜，傳產佔比則縮水到低於金融。0050就是最好的例子，而新一代市值型ETF追求低碳，00922是從權重調整上降低傳產，放大金融；00923剔除更多傳產，放大了電子。

以上就是2025年市值型ETF 國泰臺灣領袖50 和 群益臺ESG低碳50 的全面介紹和殘酷大PK啦！當然，他們上市的時間還太短，路遙知馬力，肯定會需要經歷多空循環的考驗才夠有意義。

持續和長久的追蹤交給懶錢包吧！

加碼會外賽

搬出台股績效守門人大盤，還有市值型ETF最知名的代表0050。看看選股機制新穎的年輕人是否更聰明呢？

2024年台股大漲5,104點，漲幅高達31.73%，靠的是大型權值股加持，最顯著的就是台積電啦！

儘管00922和00923成功擊敗大盤，但他們的指數在權重機制上設有單一個股最高30%的限制，那麼落後沒有限制的0050也就不讓人意外了。

權重限制有利有弊，沒有絕對的好壞。假設有一天台積電表現不佳，甚至走下坡時，有限制權重的衝擊就會小一些。怎麼取捨就看投資人囉，前提是上限要合理。

這個 30% 在年輕一代市值型ETF中必避皆是，其實是為了配合政府法規做的限制。不過，隨著臺積電市值持續膨脹，就算在加權指數1000多檔成分股中，權重也早破了30%，甚至來到35%以上；近期金管會打算調整規定，避免這些ETF有太大的追蹤偏離。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。