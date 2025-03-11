反了吧…00922竟比00878還抗跌？兩檔都持有「息收價差」全都要

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

川普投顧又放話，川普受訪表示美國經濟有陷入衰退的可能性，引爆市場恐慌性賣壓，那指、費半暴跌4％，道瓊重挫890點，台股今日(3/11)開盤告別22000點，一度下跌超過600多點，多檔ETF投資人已備好銀彈準備進場，上午九點開盤不到半小時，高股息ETF 00878已成交超過11萬張、00919則是9.8萬張、0056也有4.8萬張，市值型前三大0050、006208及00922，成交量分別是1.1萬、0.8萬及0.7萬張，顯見這波台股遭血洗，有一籃子股票的ETF遠比個股更加吃香。

市場專家指出，台股每逢幾年必有大事件，但數十年來大盤指數跟台灣出口值都是呈現樂觀向上的格局，今年在川普上任後，雷霆手段一招接一招，預計第四季全球股市才會稍微明朗，即便個股波動過大，但台股基本面無虞，長線題材如AI趨勢火熱、金融業獲利仍被樂觀看好，而每一檔ETF至少有30-100檔的成分股，已經幫投資人適度分散風險，是台股震盪下相對安全的投資工具。

進一步觀察，今日成交熱絡的ETF，第一大為高股息ETF「國泰永續高股息（00878）」，00878掛牌四年多以來，因每季配息，填息紀錄良好，年化配息率也能讓投資人滿意，成分股是產業、金融、電子三大主流，穩居市場第一大高股息ETF，股民甚至超越台積電。

另一檔系出同門，同樣追蹤國際大型指數公司MSCI的「國泰台灣領袖50（00922）」則是新一代市值型，跟老字號市值型有所不同的是，00922注重企業的獲利能力，獲利轉負就會被踢出指數，資料顯示，00878搭配00922的話，會比僅持有00878來的報酬率更高，00922恰好是3月除息ETF之一，本次配息0.63元，因為有息收更受市場歡迎。另一大優勢就是有台積電，但不單壓台積電，以今日台股大跌來看，0050、006208跌幅都超過2%，反觀00922只有0.56%，優勢相當明顯。

00922盤中跌幅僅0.56%

0050盤中跌幅2.24%

006208盤中跌幅2.11%

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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