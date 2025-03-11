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川普「殺股市救債市」為真？00945B不怕通膨限制降息比高股息更穩收息

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人對川普政府可能引發經濟衰退似不在乎的態度令市場人士感到不安。美聯社
投資人對川普政府可能引發經濟衰退似不在乎的態度令市場人士感到不安。美聯社

凱基美國非投等債ETF（00945B）的債息已提升至0.102元，年化配息率接近8%。這一表現顯著優於其他類型的投資，包括投資等級債、金融債及美國公債ETF，近期的績效和配息表現均相當出色。

若希望每月穩定領息，選債券型ETF會比高股息更具優勢。例如，在3月的配息中，00945B的年化配息率為7.86%，連續九個月維持在接近8%的水準。相比之下，其他高股息ETF的殖利率最高僅為4.68%，最低則為3.16%。此外，近期的績效顯示，像009XX之後的高股息ETF，其最高回報僅為2.89%，遠不及非投等債的6.56%及美國公債的3.24%。

2025年川普2.0重新上任，推出一系列關稅措施以提升美國企業競爭力，但導致股市波動不定，對外國企業施加壓力，讓美國企業獲得更多發展空間。例如，台積電被迫承諾在美國設廠以獲得政策支持。川普的核心策略是優先考量美國利益，但可能引發通膨壓力，限制聯準會降息空間，使美國公債殖利率不穩，未來走勢難以預測。在這種情況下，投資者應更傾向於尋求穩定的票息收入。

近期，美國10年期國債殖利率從4.8%降至4.2%，這使得許多美債投資人得以解套。隨之而來的是市場上出現美債資金流出的現象。許多持有美債的投資人開始尋找解套後的下一步，有投資者在臉書社團上發問，希望將手中的美債ETF轉向其他公司債00945B，以追求每月較高的債息收入。這一問題引發了熱烈討論。

不少投資人認為，在今年川普上任後，市場不確定性增加的情況下，股市過渡期間布局非投資等級債及投資等級債，尋求更高且穩定的債息，反而比美債更具安全性。

00945B強勁表現和高殖利率，主要源於其追蹤的指數專注於BB及B級債券，排除CCC等級的債務，從而降低違約風險並追求高收益。此外，所有投資的公司債券均由美國企業發行，受益於川普的美國至上主義，這對美國本土企業的未來發展有利。

00945B本次配息資訊

金額：0.102元

最後買進日：2025年03月17日

除息日：2025年03月18日

配息日：2025年04月15日

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 川普 通膨

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