川普「殺股市救債市」為真？00945B不怕通膨限制降息比高股息更穩收息

凱基美國非投等債ETF（00945B）的債息已提升至0.102元，年化配息率接近8%。這一表現顯著優於其他類型的投資，包括投資等級債、金融債及美國公債ETF，近期的績效和配息表現均相當出色。

若希望每月穩定領息，選債券型ETF會比高股息更具優勢。例如，在3月的配息中，00945B的年化配息率為7.86%，連續九個月維持在接近8%的水準。相比之下，其他高股息ETF的殖利率最高僅為4.68%，最低則為3.16%。此外，近期的績效顯示，像009XX之後的高股息ETF，其最高回報僅為2.89%，遠不及非投等債的6.56%及美國公債的3.24%。

2025年川普2.0重新上任，推出一系列關稅措施以提升美國企業競爭力，但導致股市波動不定，對外國企業施加壓力，讓美國企業獲得更多發展空間。例如，台積電被迫承諾在美國設廠以獲得政策支持。川普的核心策略是優先考量美國利益，但可能引發通膨壓力，限制聯準會降息空間，使美國公債殖利率不穩，未來走勢難以預測。在這種情況下，投資者應更傾向於尋求穩定的票息收入。

近期，美國10年期國債殖利率從4.8%降至4.2%，這使得許多美債投資人得以解套。隨之而來的是市場上出現美債資金流出的現象。許多持有美債的投資人開始尋找解套後的下一步，有投資者在臉書社團上發問，希望將手中的美債ETF轉向其他公司債00945B，以追求每月較高的債息收入。這一問題引發了熱烈討論。

不少投資人認為，在今年川普上任後，市場不確定性增加的情況下，股市過渡期間布局非投資等級債及投資等級債，尋求更高且穩定的債息，反而比美債更具安全性。

00945B強勁表現和高殖利率，主要源於其追蹤的指數專注於BB及B級債券，排除CCC等級的債務，從而降低違約風險並追求高收益。此外，所有投資的公司債券均由美國企業發行，受益於川普的美國至上主義，這對美國本土企業的未來發展有利。

00945B本次配息資訊

金額：0.102元 最後買進日：2025年03月17日 除息日：2025年03月18日 配息日：2025年04月15日

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。