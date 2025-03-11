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00915高股息ETF績優生也降息？專家給讚：話題輸給00919、00918也在所不惜

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台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

雖然美股近期頻頻大跌，ETF少配一點錢可以逢低布局，但是國人買ETF超級愛「高配息」，如果連基金的淨值夠多（比00919還多）、一向配息穩定、大方的高配息ETF績優生—00915 也跟著吹起「降配息」風潮（從上次的0.75元，大幅降低到0.5元），那麼背後的意義可能就不只是因應美股近期的波動、或單純業者深怕：後續拿不出夠多的錢來配，而是裡面有我們這些投資人應該好好深思的課題。

一、教育投資人注重穩健、長期利益

00915的研究團隊表示，這次配息是根據股利收入及資本利得調降配息，以確保穩健透明，保障投資人的長期利益。可是，00915的資本利得現在都還有8元以上這麼多可以配息，現在卻一次就降到0.5元，原因是要達成「穩健、長期」的配息目標。

由此猜測，以後00915的每季配息就算是遇到了股市的空頭市場，應該都不會或不想再低於0.5元，錢現在就留著以後慢慢地、穩健地配，即使人氣、新聞話題輸給00919、00918也在所不惜，這應該是有要「教育」高配息ETF投資人的意味在裡頭，真的是要給00915一個讚。

二、以穩健配息特色殺出血路

00915的研究團隊還認為，股票投資真正的重點在於追求總報酬，也就是創造股息與股價的成長機會，若只專注在單一方面將不具長遠競爭力，容易落入「賺了股息，卻賠了價差」的投資痛點。

這話說的沒錯！在現今的基金市場裡，有的ETF想拼配息收益率、有的ETF想拉高淨值數字、有的ETF想拼總績效報酬、有的ETF著重在穩健的配息步調、有的ETF則是想要受益人快速增加.....不同的ETF會有不同的成立宗旨及目標。

現在00915打算從以前的拼高收益率，打算改為著重在「穩健、長期」利益，以便在競爭激烈的ETF市場裡，殺出自己的血路，這一點同樣要給予肯定。更何況今年的全球經濟，在美國總統川普反覆無常的關稅政策之下，更添諸多的不確定性，昨天（10日）美股大跌拖累台股也跟著大跌，基金經理人留多一點資金在手上，才能伺機逢低加碼、衝高基金的資本利得，也未嚐不是一件好事。

三、平均股利率下降說法牽強

不過，00915的團隊還表示，台股因為去年股價上漲，整體平均股利率已經降到約3%，因此高股息ETF的股利收入也隨著市場變動下降。言下之意是：這次給予的0.5元配息並不會太少，因為換算出來的年化配息收益率是8%左右，已經比股市的平均股利率3%高出很多了。

然而，去年6月之後，大盤扣掉台積電的行情其實有往下跌了10%左右，所以去年的加權指數並沒有漲很多、整體平均股利率也就不會降到3%這麼少。況且高股利個股的股利率也不會是平均值3%這麼低，所以00915上述的降低配息理由，就有點牽強了。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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