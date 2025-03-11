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波動大就用縮小燈！統一優選低波多重資產基金自動「股債配置」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

近年金融市場變化快速，投資人常因無暇調整資產配置，錯過撿便宜或避險的機會，如果可以跟哆啦A夢借時光機回到過去就好了。時光無法倒流，但未來可以改變！投資多元資產基金，讓專業投研團隊作為財富管家，在各種情境以最合適的資產配置，優雅面對市場波動。近期就有一檔主打攻守兼備的多重資產基金在3/10~3/14募集繳款，統一優選低波多重資產基金IPO期間每單位淨值10元，同時提供累積型和月配息級別，保管銀行為彰化銀行。

統一優選低波多重資產基金的核心策略為「在低波動中追求成長」，將以台灣可轉債和台灣發行的海外債券ETF，組成低波雙核心，再搭配台股高息股配置，讓投資人不需與高波動共舞，還有機會讓資產與台股一同成長。可轉債兼具股債角色，隨漲抗跌的特性，加上表現穩健的債券ETF，就如同哆啦A夢的縮小燈，可以在市場震盪時，將投資組合的波動縮小。據統計，台灣可轉債的報酬風險比高達2.53，遠高於加權指數的0.88。報酬風險比為投資人承擔一份風險，可獲得的報酬。

不需羨慕哆啦A夢終生守護大雄，投資人可以透過投資基金，全方位守衛資產。如此一來，即便是在市場驚滔駭浪中，投資人也能享受悠閒吃銅鑼燒的生活。統一優選低波多重資產基金將採用多元量化指標，全天候監控市場變化並掌握投資標的資訊，隨景氣變動靈活調整投資組合。

例如：景氣熱絡、市場呈現平穩時，是進攻的好時機。統一優選低波多重資產基金將強化投資組合增長動力，包括提升高息股的持股比例至50%，可轉債具備跟隨股票上漲的機會，維持30%的投資比例，債券部位則是調降至20%，且側重收益率較高的非投資等級債及新興市場債。

若景氣趨緩，或是市場出現較大波動，統一優選低波多重資產基金的資產配置將著重防禦能力。該基金將透過降低高息股持股比重至20%，降低曝險。可轉債因擁有債券面額保護，可以收斂投資組合跌幅，將維持30%的投資比例。債券部位則將調升至50%，並以風險抵禦能力較強的投資等級債和公債為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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